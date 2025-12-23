Sheinbaum defiende el envío de petróleo mexicano a Cuba como una decisión soberana y humanitaria

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el envío de petróleo mexicano a Cuba al sostener que se trata de una decisión soberana, legal y de carácter humanitario, enmarcada en una histórica relación de cooperación entre ambos países.

BUENOS AIRES (NA).- Durante su conferencia matutina en el Palacio Nacional, Sheinbaum remarcó que la asistencia energética se ajusta al derecho internacional y a la legislación mexicana, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

“Es importante que se conozca (…) primero, lo hacemos en un marco legal como país soberano, y segundo, damos continuidad a una serie de apoyos que se han dado históricamente de nuestro país a Cuba”, señaló.

La mandataria subrayó que los acuerdos petroleros entre México y Cuba no son nuevos, sino que forman parte de una política sostenida durante décadas, más allá de los cambios de gobierno o de signo político.

En ese marco, repasó hitos de la relación bilateral, como la visita del expresidente mexicano Luis Echeverría a la isla en 1975, la primera de un jefe de Estado mexicano tras el triunfo de la Revolución Cubana, y los vínculos mantenidos posteriormente entre Fidel Castro y otros presidentes mexicanos.

Sheinbaum también solicitó a la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) que presente un informe detallado sobre los envíos de crudo realizados durante su administración, con el objetivo de transparentar la cooperación y reafirmar que las acciones “están dentro de la ley”.