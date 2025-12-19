Sheinbaum criticó la “criminalización” de migrantes en Estados Unidos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se opuso enérgicamente a la constante “criminalización” de los migrantes indocumentados en Estados Unidos.

CIUDAD DE MEXICO (Xinhua/NA).- “La criminalización de los migrantes no solo es un acto inhumano, sino que también genera problemas”, declaró Sheinbaum, en respuesta a las duras declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, hacia los migrantes en un discurso nacional en horario estelar el miércoles por la noche.

“Siempre hemos sostenido que la mejor manera de reducir la inmigración es invertir en los países, ayudar y proteger a las personas, prevenir la pobreza y la desigualdad, porque las personas no emigran por decisión propia”, declaró la presidenta mexicana en conferencia de prensa.

Con motivo del Día Internacional del Migrante, Sheinbaum reiteró que su gobierno nunca “estará de acuerdo con acciones que criminalicen a los migrantes”.

Sheinbaum también rechazó las representaciones de la frontera entre Estados Unidos y México como una de las más peligrosas del mundo, afirmando que es, sin duda, una de las más transitadas, con millones de vehículos que cruzan por motivos laborales, educativos y de salud.

“Estrategia de diálogo y cabeza fría”

Sheinbaum, aseguró, por otra parte, que la relación entre su país y Estados Unidos se mantendrá bajo una estrategia de “cabeza fría”, orientada al diálogo, la prudencia y la búsqueda de acuerdos, sin comprometer los principios fundamentales del Estado mexicano como la no intervención y el respeto a la soberanía.

Desde el Palacio Nacional de la Ciudad de México, durante su habitual conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana subrayó que la estrategia de su Gobierno se centra en evitar confrontaciones y priorizar soluciones consensuadas.

“Nuestra posición con Estados Unidos siempre ha sido de buscar el acuerdo. Esa ha sido la posición que hemos tomado (…) no hacer conflicto, sino al revés, buscar el mejor acuerdo posible, manteniendo nuestros principios muy firmes: no a la intervención, no al injerencismo, coordinación sin subordinación”, expresó.

En este contexto, Sheinbaum recibió el reconocimiento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al papel negociador de México frente a las políticas arancelarias de Estados Unidos.

La CEPAL reconoció el papel negociador del Gobierno mexicano ante la política arancelaria y proyectó un crecimiento del 1,3 % en 2026.

La presidenta expresó a su vez optimismo respecto a las futuras negociaciones del Tratado entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC) de libre comercio, luego de que el representante comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), Jamieson Greer, reafirmó su apoyo al acuerdo comercial, al descartar cualquier intención de salida por parte del país vecino del norte.

“Buscar siempre el mejor acuerdo posible con el Gobierno de los Estados Unidos nos ha funcionado hasta ahora y vamos a seguir en este esquema de no pelearnos, cabeza fría y buscar siempre un acuerdo en todos los temas que tenemos con ellos que son muchísimos y la protección de nuestros hermanos en Estados Unidos (…) el fortalecimiento de los consulados y de la atención consular”, concluyó Sheinbaum.

