Seven: Análisis Blu-Ray + 4k UHD Steelbook

La edición Steelbook 4K Ultra HD de Seven permite redescubrir el clásico de David Fincher con una calidad de imagen y sonido sobresaliente, cargada de extras y pensada para cinéfilos y coleccionistas.

En Cinemascomics hemos analizado la edición doméstica limitada en Steelbook 4K Ultra HD + Blu-Ray de Seven (1995), película protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman, estando dirigida por David Fincher, auténtica película de culto y obra de referencia del género de asesinos en serie.

La película ayudó a David Fincher a consolidarse como director de cine, dejando atrás su pasado como director de videoclips musicales y después de su aciaga experiencia en Alien 3. De igual manera, esta cinta catapultó al estrellato al actor Brad Pitt, quien demostró su valía este año al estrenar también 12 Monos, otra película de culto dirigida por Terry Gilliam y protagonizada por Bruce Willis.

También sirvió como espaldarazo a Morgan Freeman, que después de Cadena Perpetua, Sin Perdón y Paseando a Miss Daisy, lograba por fin asentarse en Hollywood con papeles principales, siendo el gran valedor del proyecto y el primero en unirse al reparto. Por último, Kevin Spacey lograba con su papel cerrar otro 1995 mágico para él, puesto que entre Seven y Sospechosos Habituales consiguió que se le abriesen las puertas de una Industria que posteriormente centraría sus ojos en él con American Beauty.

Seven es una de las películas más votadas y con mejores notas en sitios web como Filmaffinity, Rotten Tomatoes e IMDB, colocándose la cinta producida por New Line Cinema y distribuida por Warner Bros. como una de las mejores películas de los años 90. Este thriller policíaco fue nominado a Mejor Montaje en los Premios Oscar y a Mejor Guion Original por el libreto escrito por Andrew Kevin Walker en los Premios BAFTA.

También fue premiada y nominada en los diferentes certámenes y eventos de premios de ese año, destacando principalmente la fotografía de Darius Khondji y su uso del bleach bypass, así como también por la actuación de Kevin Spacey, quien se unió al proyecto a falta de dos días de que diera comienzo el rodaje.

Seven fue un éxito de taquilla en su estreno en los cines de todo el mundo en el año 1995, recaudando aproximadamente 327 millones de dólares a nivel mundial, en base a un presupuesto de 33 millones de dólares, convirtiéndose en la séptima película más taquillera de su año de estreno y un éxito financiero para la productora. La película tuvo un rodaje accidentado, puesto que el actor Brad Pitt se hirió de verdad en la escena de persecución, por lo que el brazo en cabestrillo no era atrezo, sino la consecuencia de su accidente real.

Un papel del detective Mills que fue ofrecido a Denzel Washington y a Sylvester Stallone, pero que rechazaron al considerarla demasiado oscura, aunque se arrepentirían ambos posteriormente de su decisión al verla en cines. También rechazó su papel Gwyneth Paltrow, pero en esta ocasión intercedió Brad Pitt, su pareja en la vida real por aquel entonces, quien consiguió persuadirla de que participase; lo que a la larga también le ayudó a que despegase su carrera cinematográfica.

Junto a esto, nadie puede olvidar de la cinta que constantemente está lloviendo y su impactante final, el cual querían cambiar los productores; pero, de nuevo, fue Brad Pitt quien consiguió convencerles de mantenerlo, tras amenazarles con salirse del proyecto.

La película por fin se estrena en altísima calidad de imagen y sonido de la mano de Warner Bros. Pictures, lanzando una edición limitada en caja metálica para rememorar esta pieza tan destacable de la dilatada filmografía de David Fincher, que ya está disponible en un pack de Blu-Ray + 4K UHD de la mano de Arvi Licensing, para celebrar el 25 aniversario de su estreno en cines. También será comercializada en formato 4K Ultra HD + Blu-Ray con caja sencilla de amaray.

Sinopsis: Dos detectives, uno a punto de retirarse y el otro siendo un novato, deberán atrapar a un asesino en serie que recrea en sus víctimas los siete pecados capitales. ¿Lograrán atraparle antes de que acabe de completar su siniestra obra?

Seven está dirigida por David Fincher (La Red Social) y escrita por Andrew Kevin Walker (Sleepy Hollow). La cinta cuenta con un reparto principal encabezado por Brad Pitt (F1: La Película) como el Detective David Mills, Morgan Freeman (Ahora Me Ves 3) como el Detective William Somerset, Gwyneth Paltrow (Vengadores: Endgame) como Tracy Mills, Kevin Spacey (Baby Driver) como John Doe, R. Lee Ermey (La Chaqueta Metálica) como el Capitán de Policía, Richard Roundtree (Brick) como el Fiscal de Distrito Martin Talbot y John C. McGinley (Scrubs) como el Oficial SWAT California, entre otros; mientras que la música es obra de Howard Shore (El Señor de los Anillos) y la fotografía corre a cargo de Darius Khondji (Mickey 17).

La cinta tiene una duración aproximada de 126 minutos y está calificada como no recomendada para menores de 18 años. La calidad de imagen es 2.40:1 en 4K (2160p), 16×9; con HDR10.

Seven se muestra en su edición Steelbook rebosante de extras, que hemos analizado para los lectores de Cinemascomics. El análisis del Steelbook está completamente libre de spoilers, por si aún no has tenido la oportunidad de verla y quieres saber qué extras contiene esta edición especial limitada en una bonita caja metálica de este oscuro y turbio thriller, que incluye un disco 4K Ultra HD y un disco Blu-Ray, con el mismo contenido adicional en ambos discos. Esta edición de diseño exclusivo se puede encontrar en todos los puntos de venta hasta fin de existencias.

Datos técnicos 4K Ultra HD:

Audio: Inglés – DTS-HD Master Audio 5.1; Castellano – Dolby Digital 5.1; Español latino – Dolby Digital 2.0; Alemán – Dolby Digital 5.1; Francés – Dolby Digital 5.1;Checo – Dolby Digital 2.0

Subtítulos: Castellano, Francés, Danés, Español latino, Checo, Coreano, Chino, Finés, Holandés, Sueco y Noruego.

Codificado para sordos en Inglés y Alemán.

Título original: Seven (Se7en)

Año: 1995

Contenido adicional:

Blu-Ray:

Detrás de la historia: Las estrellas: Audiocomentario de la película de David Fincher, Brad Pitt y Morgan Freeman. Sin subtítulos en castellano.

La historia: Audiocomentarios de Richard Dyer, Andrew Kevin Walker, Richard Francis-Bruce, Michael de Luca y David Fincher. Sin subtítulos en castellano.

La película: Audiocomentarios de Darius Khondji, Arthur Max, Richard Francis-Bruce, Richard Dyer y David Fincher. Sin subtítulos en castellano.

El sonido: Audiocomentarios de Ren Klyce, Hovard Shore, Richard Dyer y David Fincher. Sin subtítulos en castellano.

Diseños de producción: Dividido en fotografías de John Doe, descomposición de Victor, fotografías de la escena del crimen, fotografías de producción y cuadernos de rodaje.

Metraje adicional:

Escenas suprimidas y extendidas: Se pueden ver con comentarios. Se divide en apertura original, storyboard animado de la apertura original, viaje en coche desde la gula, «tienes cambio?», «mi futuro», Tracy se despierta de un sueño ligero, el asalto a la casa de Victor y orgullo.

Final alternativo: Se puede reproducir con comentarios, donde tenemos el final original ‘de prueba’ y el storyboard animado del final nunca rodado.

Exploración de la secuencia de apertura de títulos: Se puede elegir entre tres opciones de ángulo (storyboards iniciales, versión borrador de la secuencia de apertura y versión final de la secuencia de apertura) y seis opciones de audio (sonido surround estéreo inglés, dolby EX en inglés mezcla de campo, DTS ES mezcla surround, mezcla estéreo en inglés 24bit/96khz, comentario uno de audio estéreo sobre el concepto por Kyle Cooper y comentario dos de audio estéreo sobre el sonido por Brant Biles y Robert Margouleff. De este modo podemos ver varias fases de la secuencia de apertura de títulos; donde en cualquier momento durante la reproducción, puedes navegar hacia la siguiente opción de ángulo o de sonido con el mando a distancia.

Extras:

EPK cinematográfico: Cómo se preparó la copia maestra para su distribución en formato físico.

La copia maestra de audio: Comentarios de Brant Biles y Robert Margouleff.

La copia maestra de vídeo: Comentarios de Stephen Nakamura y Evan Edelist.

Corrección de color: Demostración del proceso por Stephen Nakamura.

Galería de telecine: Se puede seleccionar entre dos opciones de ángulo y otras dos opciones de audio para comprobar las diferencias entre las copias maestras nuevas y las viejas.

Tráiler cinematográfico.

4K Ultra HD:

Los mismos extras que en el Blu-Ray.