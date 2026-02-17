Sesionará el Concejo Deliberante de Río Grande

El acto institucional se realizará el jueves 19 de febrero a las 11 horas en la Casa de la Cultura y marcará el inicio formal del trabajo legislativo 2026 en la ciudad de Río Grande.

RIO GRANDE.- La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, concejal Guadalupe Zamora, junto al cuerpo de ediles, extendió la invitación formal a la comunidad para participar de la apertura del “XLIII Período de Sesiones Ordinarias”, que dará inicio al calendario legislativo correspondiente al año 2026.

El acto protocolar se llevará a cabo el jueves 19 de febrero a las 11 horas, en las instalaciones de la Casa de la Cultura, ubicada en Sebastián Elcano Nº 179 de la ciudad de Río Grande.

Como cada año, la ceremonia de apertura constituye una instancia institucional clave en la que se deja formalmente inaugurado el período legislativo ordinario, marcando el comienzo de las actividades parlamentarias del Concejo Deliberante.

En ese marco, se prevé la participación de autoridades municipales, representantes de instituciones intermedias, fuerzas de seguridad, entidades educativas, organizaciones sociales y vecinos de la ciudad.

Desde el ámbito legislativo destacaron la “importancia de este acto como espacio de fortalecimiento democrático y de reafirmación del compromiso institucional con el desarrollo de la ciudad”.

De la apertura de sesiones participará el Cuerpo de Concejales encabezado por la titular de la casa legislativa, concejal Zamora, siendo acompañada de los ediles Arce, Bogado, Vargas, Rossi, Löffler, Abregú, Ybars, y Runin.

Para mayor información o confirmación de asistencia, se encuentra disponible el correo electrónico institucional: relacionesinstitucionales@concejoriogrande.gob.ar