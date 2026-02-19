Sesión extraordinaria del Concejo de Ushuaia

Para el tratamiento de asuntos que impulsa el Departamento Ejecutivo Municipal, la presidencia del Concejo Deliberante convocó a sesión extraordinaria para el lunes 23 de febrero.

USHUAIA.- Uno de los asuntos es la obra de pavimentación de la calle Los Ñires, cuya ejecución bajo el régimen de contribución por mejoras debe ser establecida mediante ordenanza.

La propuesta para la pavimentación de la calle Los Ñires, por un total de 2.700 metros lineales con un presupuesto oficial que ronda los 2.985 millones de pesos, plantea un sistema de financiamiento a través del cual la Municipalidad afrontaría el 20 por ciento del costo de la obra; y el 80 por ciento restante lo abonarían los propietarios: frentistas de calle Los Ñires, de acuerdo a la superficie del frente; y no frentistas ubicados en el área, con un monto fijo.

Otra asunto es el tratamiento del convenio firmado con el FAMP para el financiamiento de la obra de ampliación en hormigón y repavimentación asfáltica del Paseo Costero, ubicado en avenida Perito Moreno, desde Yaganes hasta la zona del parque industrial. El mismo requiere de la ratificación legislativa para poder llevarlo adelante.

Otro tema solicitado por el Departamento Ejecutivo es un proyecto para la extensión en el plazo para obtener descuentos del 10 y 15 por ciento por pago anual anticipado de Impuesto Inmobiliario, Impuesto Automotor, Tasa General por Servicios Municipales y Tasa a la Actividad Comercial e Industrial. La propuesta busca llevar este beneficio hasta el 30 de abril.