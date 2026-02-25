Servicio veterinario de castración del municipio

Las intervenciones forman parte del Plan Integral de Tenencia Responsable del Municipio, que también incluye jornadas de adopción y campañas de vacunación antirrábica y chipeo, para una Río Grande mascotera y responsable.

RIO GRANDE.- Bajo la premisa de afianzar una Río Grande con conciencia y tenencia responsable, el Municipio -a través de la Dirección de Servicios Veterinarios- informa a la comunidad que está abierta la agenda para el servicio de castración.

Para acceder a los turnos, las y los vecinos deberán ingresar al siguiente link https://bit.ly/3PAcAVP, donde podrán elegir si realizar la intervención en la Dirección de Servicios Veterinarios (25 de Mayo 2937) o los Quirófanos Móvil ubicados en Rafaela Ishton 1148 y en Alicia Moreau de Justo Nº 337.

El Municipio sostiene y fortalece políticas que acompañen a la comunidad en la responsabilidad de sumar una mascota a sus familias, a fin de garantizar los cuidados y la protección que necesitan los animales.