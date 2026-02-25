Sociedad

Servicio veterinario de castración del municipio

miércoles 25 de febrero de 2026
Diario El Sureño
Las intervenciones forman parte del Plan Integral de Tenencia Responsable del Municipio, que también incluye jornadas de adopción y campañas de vacunación antirrábica y chipeo, para una Río Grande mascotera y responsable.

RIO GRANDE.- Bajo la premisa de afianzar una Río Grande con conciencia y tenencia responsable, el Municipio -a través de la Dirección de Servicios Veterinarios- informa a la comunidad que está abierta la agenda para el servicio de castración.

Para acceder a los turnos, las y los vecinos deberán ingresar al siguiente link https://bit.ly/3PAcAVP, donde podrán elegir si realizar la intervención en la Dirección de Servicios Veterinarios (25 de Mayo 2937) o los Quirófanos Móvil ubicados en Rafaela Ishton 1148 y en Alicia Moreau de Justo Nº 337.

El Municipio sostiene y fortalece políticas que acompañen a la comunidad en la responsabilidad de sumar una mascota a sus familias, a fin de garantizar los cuidados y la protección que necesitan los animales.

