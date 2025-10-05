Servicio de monitoreo fetal en Centros Municipales de Salud

El Municipio realiza este estudio, junto con los controles prenatales, en las últimas semanas de gestación para evaluar la vitalidad fetal. Podrán acceder a este servicio las personas gestantes que estén cursando la semana 38 de gestación o en la semana 36 en embarazos de alto riesgo que cuenten con la indicación de su obstetra.

La Secretaría de Salud concibe a la prevención como un pilar fundamental para una vida sana, por lo cual centra sus esfuerzos en políticas sanitarias y de atención primaria para acercar a los vecinos salud pública de calidad, además de garantizar su bienestar integral.

En ese marco se ofrece el servicio de Monitoreo Fetal en los Centros Municipales de Salud N°1 (Hna. Luisa Rosso 779); N°2 (Hna. Taparello 389); N°3 (El Alambrador 212); N°4 (Águila Mora 2348), como así también en Casa de María (Finocchio 2193).

Cabe destacar que para acceder a los turnos, aquellos interesados deberán contactarse con el Centro de Atención Ciudadana a través de la línea 147.

Garantizando el acceso a este servicio, las familias riograndenses tienen a su alcance un estudio primordial para el cuidado del niño o niña y de la persona gestante.