Sergio Maldonado llega a Ushuaia para reclamar por la muerte de su hermano

Este lunes, Sergio Maldonado llegará a la ciudad de Ushuaia con el objetivo de impulsar nuevamente el reclamo por el avance de la causa judicial que investiga la desaparición y muerte de su hermano, Santiago Maldonado. El expediente se encuentra en el Juzgado Federal local y la visita se da en una fecha especialmente simbólica, al cumplirse 100 meses del 1 de agosto de 2017.

Acompañado por la abogada Verónica Heredia, Maldonado encabezará a las 11 una convocatoria pública frente al edificio judicial ubicado en Goleta Florencia 1686. Allí informará sobre la situación actual del expediente y formalizará un pedido ante el juez federal Federico Calvete para que se retomen medidas pendientes dentro de la investigación. Según adelantó, el objetivo central es “evitar que la causa quede inmóvil”.

Más tarde, a partir de las 16:30, brindará una charla abierta en la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (Hipólito Yrigoyen 879). En ese espacio, además de profundizar sobre el estado del proceso judicial, presentará su libro “Olvidar es imposible”, donde se relatan los 78 días transcurridos entre la desaparición de Santiago y el hallazgo de su cuerpo en el río Chubut.

Con estas actividades, la familia busca volver a instalar el tema en la agenda pública y renovar el reclamo social por el esclarecimiento del caso. En ese sentido, Sergio Maldonado volvió a manifestar que “seguimos exigiendo verdad y justicia”, remarcando que la lucha por conocer lo ocurrido continúa.