Senasa se sienta a la mesa con el agro patagónico

Senasa convocó al sector agropecuario patagónico a una mesa regional para abordar temáticas de sanidad animal, comercio exterior y nuevas normativas.

Representantes del sector agropecuario de 5 provincias patagónicas se reunieron con autoridades del Senasa en Junín de los Andes, durante la tradicional exposición de verano. Allí, el organismo reafirmó su política de gestión participativa y federal, abordando temas clave como la sarna ovina, exportaciones y procesos de modernización.

El Senasa convocó a representantes del sector agropecuario privado de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur a reunirse en la Mesa Consultiva pecuaria de la Región Patagonia.

El encuentro que se llevó a cabo en la Sociedad Rural del Neuquén, en Junín de los Andes, en el marco de su tradicional exposición de verano, fue encabezado por el jefe de Gabinete y el subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, y por la presidente del Senasa.

Temáticas tratadas por Senasa

En su desarrollo, se abordaron las medidas implementadas para el control y erradicación de brotes de sarna ovina y su evolución epidemiológica en la región. Para ello, se acordó conformar una mesa técnica público-privada, a los fines de aunar esfuerzos y consensuar una estrategia común para las provincias de la Patagonia.

En materia de comercio exterior, el Senasa informó el avance de las gestiones para obtener el reconocimiento sanitario de la República de Chile para la Patagonia Norte «A» como libre de fiebre aftosa sin vacunación. También analizaron los cambios con las nuevas reglamentaciones y las mejoras en la infraestructura de la Barrera Zoofitosanitaria Patagónica (BZFP).

Además, se consensuaron iniciativas para continuar modernizando procesos administrativos y productivos. En tal sentido, se evaluó la implementación de la Identificación Electrónica Animal con las Resoluciones 530/2025 y 841/2025, el avance en la digitalización de trámites del SENASA y los alcances de la Resolución 44/2026, recientemente publicada, que incorpora a las «Barracas de Campo» como establecimientos para el acopio y exportación directa de lana sucia.

Finalmente, se analizaron propuestas para delegar habilitaciones de elaboradores cárnicos a las provincias y para agilizar la gestión de equinos de refugo.

Esta Mesa Consultiva Pecuaria de la Región Patagonia forma parte de la política de gestión participativa del SENASA y refuerza su presencia federal en el trabajo junto con las instituciones productivas.

Participantes

Entre los principales actores del sector privado estuvieron por la Sociedad Rural Argentina, Marina Facht; Confederación Rurales Argentinas (CRA), Juan Anglesio y Osvaldo Luján; Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) y por UNICA, Sergio Seisdedos; ABC, Gerardo Leotta; Federación Lanera Argentina (FLA) y Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz, Roberto Scott; Federación de Sociedades Rurales del Chubut, Juan Anglesio; Sociedad Rural del Neuquén, Cecilia de Larminat; y Fundación Barrera Patagónica, Sebastián Hernández y Javier De Azevedo.

También estuvieron representantes del Centro Regional Patagonia Norte del INTA; y de los ministerios de Producción del Chubut; de Economía, Producción e Industria del Neuquén; y de Desarrollo Económico y Productivo de Río Negro.

Por el Senasa participaron, además, los directores nacionales de Sanidad Animal y de Operaciones y de los centros regionales Patagonia Norte y Patagonia Sur, junto con inspectores federales sanitarios de estas regiones.

FUENTE: Senasa