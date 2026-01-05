Senasa recordó las claves para prevenir intoxicaciones por marea roja

Con el objetivo de resguardar la salud de la población, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) brinda información sobre este fenómeno y reitera las recomendaciones para prevenir intoxicaciones por el consumo de moluscos contaminados con estas toxinas.

Las mareas rojas son fenómenos naturales que ocurren en los mares de todo el mundo. Son causadas por una masiva proliferación de algunas especies de algas microscópicas (microalgas) cuando determinados factores del medio ambiente (temperatura, luz, pH, disponibilidad de ciertos nutrientes, salinidad, entre otros) se tornan favorables para su multiplicación.

Debido a que las microalgas poseen pigmentos, su acumulación sobre la superficie del mar puede ser visualizada como manchas de extensión variable, aunque también puede producirse el fenómeno sin manifestaciones de coloración.

En Argentina, este fenómeno se presenta con mayor frecuencia en las costas patagónicas, especialmente en Chubut, Río Negro y Tierra del Fuego, entre los meses de primavera y verano, cuando las condiciones de temperatura y nutrientes favorecen el crecimiento de las microalgas.

Es importante destacar que la marea roja representa un peligro para la salud humana dado que organismos tales como moluscos bivalvos o gasterópodos pueden acumular las toxinas en su cuerpo al alimentarse de microalgas tóxicas y, al consumirlos, las personas pueden intoxicarse.

Se recuerda que solamente mediante los análisis que se realizan en los laboratorios del SENASA, especializados en este control, se puede saber si un marisco tiene toxinas. Ya que, entre un molusco tóxico y uno no tóxico no hay diferencias de aspecto o de color, como tampoco de sabor ni olor.

Recomendaciones para quienes residen o vacacionan en el mar

-No recolectar ni consumir mariscos por cuenta propia. Solo se deben comprar productos en comercios habilitados que cuenten con controles bromatológicos.

-Respetar los comunicados oficiales en relación con las zonas de veda. Los municipios y organismos provinciales informan de inmediato cuando se detecta marea roja en alguna zona.

-En caso de presentar síntomas como hormigueo, dificultad para hablar o respirar, náuseas o vómitos luego de consumir mariscos, acudir rápidamente al centro de salud más cercano.

La prevención es fundamental para disfrutar del verano sin riesgos. Informarse, seguir las recomendaciones y elegir siempre productos controlados permite prevenir riesgos y cuidar la salud de todas las personas.