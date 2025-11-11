Senado de Estados Unidos aprobró el paquete presupuestario bipartidista en intento por poner fin al cierre gubernamental

El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes por la noche un paquete presupuestario bipartidista con el objetivo de poner fin al cierre gubernamental más largo de su historia, que alcanzó su día 41 y provocó crecientes consecuencias para los estadounidenses.

WASHINGTON (Xinhua/NA).- Esto llega después de que la Cámara Alta votara 60-40 en una votación procesal clave el domingo por la noche para avanzar con el paquete presupuestario y un total de ocho demócratas se unieron a los republicanos para impulsar la medida.

El Senado aprobó el paquete que financiará la mayoría de las agencias federales a los niveles actuales hasta el 30 de enero y cubrirá durante todo el año fiscal el Departamento de Agricultura, el Departamento de Asuntos de Veteranos, los proyectos de construcción militar y las operaciones del Congreso.

El paquete proporcionará financiación anual completa al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido como SNAP (por sus siglas en inglés), cuyo presupuesto se había visto amenazado durante el prolongado cierre gubernamental.

Como parte del acuerdo de los demócratas para poner fin al cierre, el líder de la mayoría en el Senado, John Thune, prometió a los demócratas una votación “a más tardar en la segunda semana de diciembre” para ampliar los subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Algunos demócratas expresaron su objeción, argumentando que el acuerdo solo promete una votación y no garantiza la continuación del subsidio, que expirará a finales de año. Proteger los beneficios de atención médica sigue siendo la principal exigencia de los demócratas en el actual enfrentamiento por el cierre.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, fue uno de los que votó en contra del paquete. Bernie Sanders, senador independiente por Vermont que se alinea con los demócratas, calificó el acuerdo de “desastre”, afirmando que los demócratas no obtuvieron casi nada, salvo una votación simbólica sobre los subsidios al seguro médico.

Los medios estadounidenses afirmaron ampliamente que los ocho demócratas “cedieron”, pero los legisladores sostuvieron que su compromiso con los republicanos se debió principalmente a que el cierre del Gobierno ya había causado demasiado sufrimiento al pueblo estadounidense.

El proyecto de ley fue revisado a partir de la versión previamente aprobada por la Cámara de Representantes. Tras su aprobación en el Senado, aún requiere la aprobación de la Cámara de Representantes y la firma del presidente antes de poder resolver completamente el estancamiento del cierre gubernamental.

Este paquete cubre solo tres de los 12 proyectos de ley de asignaciones anuales que el Congreso debe aprobar cada año, dejando nueve pendientes de finalizar.

Durante el período en que esté vigente la medida temporal de financiación, ambas partes continuarán negociando las asignaciones restantes,lo que significa que el Gobierno estadounidense podría enfrentarse a otro posible cierre en poco más de dos meses.