Seminario: «Cartografía social, multiplicidades y territorio»

Gracias al convenio que el Municipio de Río Grande posee con la Universidad de la Patagonia Austral (UNPA), los vecinos y vecinas de nuestra ciudad pueden cursar diferentes carreras bajo la modalidad virtual.

RIO GRANDE.- En este marco, se llevará adelante el Seminario de Posgrado: «Cartografía social, multiplicidades y territorio. Herramientas para el abordaje metodológico», el cual tendrá lugar el 22,23,24 y 25 de septiembre de 18 a 21 horas. Será un espacio arancelado a cargo del Dr. Juan Manuel Díaz Tetamanti.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 19 de septiembre inclusive. La propuesta será dictada a través de la Dirección de Educación Municipal, dependiente de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, en el marco del convenio municipal con la UNPA.

Quienes estén interesados en inscribirse deben poseer un título de grado o ser estudiantes avanzados de carreras de grado UNPA (cupos limitados para estudiantes) Además, estará destinado a estudiantes de posgrado, docentes, investigadores, actores sociales vinculados a organizaciones comunitarias y agentes del municipio de Río Grande.

Los alumnos de posgrado de la UNPA, el personal de la institución educativa y los externos deberán anotarse en el siguiente enlace: https://bit.ly/3Uxeut3. En tanto, los estudiantes avanzados de carreras de grado de la UNPA podrán hacerlo a través del formulario disponible en: https://bit.ly/45HDBOM

Para mayor información, se pueden comunicar al correo electrónico cursosposgradouart@gmail.com.

El Municipio de Río Grande ofrece capacitaciones continuas a las y los profesionales riograndenses, con el objetivo de fortalecer su desarrollo y reflexionar sobre el territorio que los rodea.