En el marco de los Juegos Deportivos Intercolegiales, que lleva adelante la Dirección Provincial de Educación Física, del Ministerio de Educación, hoy habrá semifinales de voleibol, en el gimnasio del Polivalente, en Libre femenino (8:45 Cono Sur-Alicia Moreau de Justo; 10:00 Esteban Laureano Maradona-CIERG); la segunda tanda, en Libre masculino, irá el miércoles 12 (9:30 Haspen-CPET; 10:30 Piedra Buena-Alicia Moreau de Justo).

RIO GRANDE.- Pasado mañana, también en el recinto de Prefectura Naval 205, se definirá el básquetbol 3×3, con esta detalle: U16 masculino (semifinales): 14:00 CIERG Verde-Don Bosco Blanco; 14:20 CPET-CIERG Amarillo. Libre masculino (semifinales): 14:40 CIERG Verde-Don Bosco Azul; 15:00 CIERG Amarillo-EPEIM. Las respectivas finales irán a las 15:20 y 15:40.