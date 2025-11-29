En el marco del Día Mundial de la Sensibilización VIH que se conmemora cada 1° de diciembre, el Municipio de Río Grande, a través de la Secretaría de Salud, llevará adelante una Semana de Testeos Gratuitos de VIH y Sífilis del 1 al 5 de diciembre, en todos los Centros Municipales de Salud.

Como Municipio comprometido con la respuesta al VIH, y en el marco del Acuerdo de París firmado recientemente, en Río Grande se realizarán test rápidos de VIH /SIFILIS. Esto tiene como fin facilitar el acceso de la comunidad a estudios simples, confidenciales, sin límite de edad, con resultados en el acto y sin necesidad de inscripción previa.

En un contexto donde se observa un creciente número de casos de sífilis en nuestra ciudad, desde el Estado Municipal se considera de fundamental importancia reforzar las medidas de prevención, realizar el diagnóstico temprano y promover el acceso a testeos seguros y gratuitos.

Durante esta semana, los vecinos y vecinas podrán acercarse a cualquiera de los Cuatro Centros Municipales de Salud, de 9 a 15 horas. La detección temprana es la clave para prevenir las complicaciones y para realizar el tratamiento oportuno de estas enfermedades.