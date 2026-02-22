Seis ciudades donde el teatro forma parte del viaje: los destinos recomendados por Booking.com



En el marco de sus Predicciones de Viaje 2026, la plataforma pone el foco en ciudades donde la pasión por las artes escénicas convierte cada escapada en una experiencia cultural inolvidable.

BUENOS AIRES.- Con el crecimiento del interés por el turismo cultural, el teatro se posiciona como un componente clave en la propuesta turística de numerosas ciudades. Desde grandes capitales con carteleras vibrantes hasta ciudades con festivales y circuitos independientes o microteatros, cada vez más viajeros planifican sus itinerarios no solo con el propósito de recorrer un lugar, sino de vivenciar experiencias que emocionen, inspiren y conecten con pasiones personales.

“Las Predicciones de Viaje 2026 de Booking.com celebran su décimo aniversario y, en esta edición, revelan que las personas buscan viajar de una manera más auténtica y alineada con quienes realmente son. Trasladar esta información sobre las pasiones de los viajeros a un espacio cultural como lo hicimos con Microteatro Buenos Aires resulta especialmente interesante, ya que nos permite conectar con el público desde un lugar diferente, más disruptivo y hasta ahora poco explorado como una obra de teatro”, explicó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

A lo largo de los años, las Predicciones de Viaje revelaron cambios en la forma de viajar. En 2026, la investigación muestra que los viajeros están ansiosos por dejar brillar su verdadero yo y celebrar sus pequeñas victorias. Por eso, Booking.com la plataforma de reservas de alojamientos y otros lugares únicos para hospedarse, alquiler de autos y atracciones, comparte siete destinos con verdadera pasión por el teatro:

Buenos Aires, Argentina

Reconocida como una de las grandes capitales teatrales del mundo, Buenos Aires combina la energía de la avenida Corrientes —con estrenos comerciales y grandes producciones— con una escena independiente, vibrante y experimental. Durante todo el año, su cartelera ofrece desde clásicos, musicales hasta propuestas de obras cortas como sucede en Microteatro Buenos Aires, que convierten a la ciudad en un imán cultural en América Latina. Para una estadía elegante después de la función, Broadway Hotel & Suites ofrece confort moderno con fácil acceso a los principales teatros porteños. Con su arquitectura Art Déco impecable, este hotel captura la era dorada de la Avenida Corrientes. Sus techos altos, lámparas de cristal y ventanales de piso a techo evocan el glamour de los camerinos de mediados de siglo, posicionando al huésped en el corazón del «Broadway porteño», a solo pasos del icónico Teatro Colón.

Buenos Aires es reconocida como la gran capital teatral del mundo.

Oviedo, España

Con una fuerte tradición cultural, Oviedo destaca por su programación estable y festivales que combinan teatro clásico y contemporáneo. Sus salas históricas y su apuesta por propuestas de calidad convierten a esta ciudad asturiana en un destino ideal para quienes buscan una experiencia teatral en un entorno íntimo y sofisticado. El Eurostars Hotel de la Reconquista, en pleno corazón de la ciudad, es un refugio de elegancia para complementar una estadía cultural inolvidable. Ubicado en un monumento nacional del siglo XVIII, este hotel es el escenario real donde se alojan los galardonados de los Premios Princesa de Asturias. Sus patios barrocos y salones de época son el espejo arquitectónico del cercano Teatro Campoamor, creando una narrativa de elegancia y prestigio actoral.

El Eurostars Hotel de la Reconquista, en pleno corazón de Oviedo.

Manaos, Brasil

Este destino, destacado por Booking.com como uno de los destinos tendencia globales para 2026, se encuentra en el corazón del Amazonas, donde se erige el majestuoso Teatro Amazonas, uno de los monumentos culturales más importantes de la ciudad y símbolo de la época del auge del caucho en la Amazonía, una joya del renacimiento brasileño que cautiva tanto por su arquitectura como por su programación de ópera y espectáculos emblemáticos. Para sumergirse en la historia teatral local, el Gran Hotel Teatro se encuentra a pasos del Teatro Amazonas, haciendo que cada noche sea una experiencia artística para quienes desean conocer la historia y la vida cultural de Manaos.

El majestuoso Teatro Amazonas, Brasil.

Bogotá, Colombia

Considerada una de las capitales culturales de América Latina, Bogotá alberga un escenario teatral dinámico que incluye grandes producciones, teatro alternativo y festivales internacionales como el reconocido Festival Iberoamericano de Teatro. Su diversidad de salas y propuestas refleja la riqueza creativa de la ciudad. Para continuar la experiencia cultural tras las funciones, situado justo al lado del legendario Teatro Cristóbal Colón, se encuentra el histórico Hotel De La Ópera. Su diseño combina lo colonial con lo republicano, respira la solemnidad y el drama de la ópera; sus balcones parecen palcos privados desde los cuales se puede observar el ritmo de La Candelaria, el barrio más bohemio y teatral de la ciudad.

En Bogotá, Colombia el esplendido Hotel de la Opera.

Londres, Reino Unido

El West End posiciona a Londres como uno de los destinos teatrales más prestigiosos del mundo. Con clásicos de larga duración y nuevas producciones que rápidamente se convierten en fenómenos, la ciudad combina tradición y vanguardia en escenarios históricos que forman parte de su identidad cultural. Una estancia en The Soho Hotel, Firmdale Hotels coloca a los visitantes en el corazón vibrante del teatro londinense. Con un diseño creado por Kit Kemp, este hotel es un escenario en sí mismo. Su estética de texturas vibrantes y arte audaz refleja la energía creativa de los teatros de Soho. Además, cuenta con sus propias salas de cine y proyección de lujo, convirtiéndose en el refugio favorito de actores y directores durante las temporadas de estreno.

El escenario londinense cautiva con su esplendor.

Venecia, Italia

Además de su encanto romántico y arquitectónico, donde los viajeros encuentran puntos fotogénicos y de alto impacto emocional que los hacen sentir como un set de filmación histórico, Venecia respira arte escénico, especialmente durante su emblemático Carnaval y sus temporadas de teatro y ópera. Espacios históricos y palacios transformados en escenarios crean una atmósfera única donde el espectáculo se fusiona con el patrimonio. El Palazzo Sant’Angelo sul Canal Grande ofrece vistas impresionantes y un ambiente refinado que complementa la experiencia cultural veneciana. Ubicado estratégicamente entre el Puente de Rialto y la Plaza de San Marcos, este palacio captura la opulencia veneciana con sus sedas, brocados y suelos de mármol. Su conexión espiritual con el cercano Teatro La Fenice es innegable: alojarse aquí es como vivir dentro de una escenografía de ópera clásica frente al Gran Canal.

Teatro de la Fenice, deslumbra al igual que Venecia.

