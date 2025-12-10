Segundo oro para Allende, y bronce para los judocas

Jonatan Allende, el primer atleta riograndense en conseguir un oro en los Juegos de la Araucanía (el domingo, con 15,00 metros en el lanzamiento de bala), repitió ayer en disco (48,37), en la 32° edición de los Binacionales, que concluirán mañana en La Pampa.

RIO GRANDE.- Además, Antonella Ojeda (campeona en salto en largo, con 5,62) quedó 3° en bala (10,46). Hoy sobresalen las presencias de Morena Díaz (finalista en 100m. c/vallas) y Allende (martillo).

Entretanto, el judo masculino fue 3° en la competencia por equipo, y ocupó ese puesto en la general. En natación no hubo finalistas fueguinos, y en ciclismo se disputará la 3° y penúltima etapa. En cuanto a los equipos, todos pasaron a la Ronda Consuelo: el básquetbol irá por los lugares 9°/11° (varones) y 12°/13° (mujeres); ambas ramas del fútbol, por las ubicaciones 9°/12°; y el voleibol, por BASQUETBOL. Al triangular con Magallanes y Los Ríos.

El 9°/10° (masculino), y el 11°/12° (femenino).

ATLETISMO (SANTA ROSA)

Femenino: 200m (S): S1 (velocidad del viento: +2,6 m/s): 7.Michelle Mathieu (TdF) 29.13 (general: 22/24). S3 (0,0); 8.Amy Vargas (TdF) 29.64 (24/24). 800m. (F) (participantes: 19; sin fueguinas): 1.Valentina Cancino (Los Ríos) 2:17.41. 100m. c/vallas (S): S1 (+2,7): 7.Josefina García (TdF) 18.38 (12/15). S2 (+2,1): 2.Morena Díaz (TdF) 16.29 (a la final). Bala (4 kilos): 1.Emilia Sanhueza (Araucanía) 10,88; 3.Antonella Ojeda (TdF) 10,46 (9,29/9,71/nulo/10,46/9,70/9,92). Posiciones: 1.Bío Bío 88; 2.Los Ríos 75; 3.Araucanía 64; 4.Chubut 64; 5.La Pampa 62; 6.Los Lagos 62; 7.Río Negro 52; 8.Ñuble 35; 9.TdF 34; 10.Santa Cruz 21; 11.Neuquén 12; 12.Magallanes 4; 13.Aysén 0. Programación miércoles 10: 16:00, Jabalina (600g) (Mia Fleita); 16:30, 200m. (F) y Triple; 17:30, 100m. c/vallas (F); 18:30, Posta 4x400m.

Masculino: 200m. (S): S3 (+0,9): 3.Hassán Monzón (TdF) 22.86 (9/24). S4 (+1,2): 5.Valentino Portella (TdF) 25.57 (23/24). 800m. (F) (sin fueguinos): 1.Digo Sanhueza (Bío Bío) 1:56.17. 110m. c/vallas (S): S1 (+0,8): 7.Lautaro Arrieta (TdF) 15.91 (9/14). S2 (+2,6): 6.Uno De Antueno (TdF) 16.86 (13/14). Triple (14): 1.Nicolás Seydwitz (Los Lagos) 14,60 (+1,9); 9.U.De Antueno (TdF) 12,09 (+1,6) (nulo/12,09/11,89/); 13.Braian Vivar (TdF) 11,57 (+1,8) (nulo/nulo/11,57). Disco (1,750 kilos): 1.Jonatan Allende (TdF) 47,38 (nulo/43,34/nulo/47,38/nulo/nulo); 7.Nicolás Ravassa (TdF) 35,52 (35,52/34,78/nulo/nulo/nulo/33,00). Posiciones: 1. Los Lagos 127; 2.Araucanía 70; 3.Bío Bío 69; 4.TdF 60; 5.Ñuble 55; 6.Chubut 52; 7.La Pampa 48; 8.Los Ríos 43; 9.Santa Cruz 36; 10.Río Negro 32; 11.Neuquén 16; 12.Aysén 4; 13.Magallanes 4.Programación miércoles 10: 17:00, 200m. (F); 17:30, Martillo (6 kilos) (Juan Bozac/Allende); 18:00, 110m. c/vallas (F); 19:00, Posta 4x400m.

JONATAN ALLENDE * JUEGOS ARAUCANIA

Juegos Ciudad Prueba Marca P

29° Los Lagos 2022 Pto.Montt Disco 33,26 7°

29° Los Lagos 2022 Pto.Montt Bala 11,85 9°

30° Río Negro 2023 Neuquén Disco 41,36 2°

30° Río Negro 2023 Neuquén Bala 12,23 6°

31° Aysén 2024 Coyhaique Bala 14,29 3°

31° Aysén 2024 Coyhaique Martillo 37,20 7°

31° Aysén 2024 Coyhaique Disco s/marca —

32° La Pampa 2025 Santa Rosa Bala 15,00 1°

32° La Pampa 2025 Santa Rosa Disco 47,38 1°

BASQUETBOL

Femenino (Gral.Acha): Zona B: Magallanes-Chubut 62-57; TdF-Ñuble 48-54 (8-19/25-37/38-46). Posiciones: 1.Magallanes 6 puntos (dif. tantos: +33); 2.Ñuble 5 (-1); 3.Chubut 4 (+22); 4.TdF 3 (-54). Ronda Campeonato (1°/4°): Neuquén-Bío Bío y Magallanes-R.Negro.

Puestos 12°/13°: 9:00 TdF-Araucanía. Masculino (Santa Rosa): Zona B: Bío Bío-TdF 76-62 (22-13/40-38/57-51); Chubut-Araucanía 50-70. Posiciones: 1.Bío Bío 6 (+34); 2.Araucanía 5 (+16); 3.Chubut 4 (-19); 4.TdF 3 (-31). Ronda Campeonato (1°/4°): Los Lagos-Neuquén y Bío Bío-Río Negro. Ronda Consuelo (9°/11°): 11:00 Magallanes-Los Ríos; 19:00 TdF-Los Ríos; mañana, 9:00 TdF-Magallanes.

FUTBOL

Femenino (Gral.Pico): Zona C: Ñuble-Chubut 1-3 (libre: TdF). Posiciones: 1.Chubut 6 puntos (goles: 6-1); 2.Ñuble 3 (4-4); 3.TdF 0 (1-6). Ronda Campeonato (1°/4°): Araucanía/Santa Cruz-Río Negro y La Pampa-Chubut. Ronda Consuelo (9°/12°): 17:00 Aysén-Magallanes; 19:00 Los Ríos-TdF; mañana, 9:00 11° puesto; 11:00 9° puesto. 13° puesto: Magallanes. Masculino (Santa Rosa): Zona A: Magallanes-TdF 1-0 (libre: La Pampa). Posiciones: 1.La Pampa 6 puntos (goles: 3-0); 2.Magallanes 3 (1-2); 3.TdF 0 (0-2). Ronda Campeonato (1°/4°): R.Negro-Bío Bío y La Pampa-Araucanía. Ronda Consuelo (9°/12°): 17:00 TdF-Los Ríos y 19:00 Aysén-Santa Cruz; mañana: 9:00, 11° puesto; 11:00, 9° puesto. 13° puesto: Los Lagos.

JUDO (SANTA ROSA)

Masculino: Equipos: 1.La Pampa; 2.Araucanía; 3.TdF y Río Negro; 5.Bío Bío y Magallanes. Posiciones finales: 1.La Pampa 49 (Tabla general: 22); 2.Magallanes 46 (19); 3.TdF 33 (16); 4.Araucanía 27 (14); 5.Los Ríos 19 (12); 6.Río Negro 17 (10); 7.Bío Bío 8 (8); 8.Chubut 4 (6); 9.Neuquén 4 (5); 10.Los Lagos 2 (4); 11.Santa Cruz 1 (3); 12.Aysén y Ñuble 0 (reciben 1 punto por participación). Femenino: Programación miércoles 10: 9:00, Competencia por equipos. Posiciones: 1.Chubut 33; 2.TdF 29; 3.Aysén 24; 4.Los Ríos 23; 5.Río Negro 20; 6.Los Lagos 17; 7.Araucanía 9; 8.Magallanes 8; 9.Neuquén 6; 10.La Pampa 4; 11.Bío Bío y Santa Cruz 3; 13.Ñuble 1.

CICLISMO (AUTÓDROMO DE TOAY)

Femenino: Individual (48 participantes): 1.Ana Fierro (Ñuble) 1:27:26; 2.Amanda Hernández (Ñuble) 1:27:30; 3.Marianella Salomón (Neuquén) 1:27:34; 38.Tiziana Pastori (TdF) 1:35:01; 44.Uma Machado (TdF) 1:44:55; 48.Brisa Duarte (TdF) 1:59:55. Equipos (10): 1.Neuquén 3:49:44; 2.Los Lagos 3:49:53; 3.Chubut 3:50:08; 10.TdF 4:33:13. Masculino: Individual (55 participantes): 1.Sebastián Matucci (La Pampa) 2:49:49; 2.Fernando Contreras (Los Ríos) 2:52:03; 3.Eric Flores (Ñuble) 2:52:20; 40.Thiago Anríquez (TdF) 3:12:29; 43.Máximo Pintos (TdF) 3:17:19; 51.Lucca Lepio (TdF) 3:29:40; 52.Valentino García (TdF) 3:29:50; 55.Sharon Lepio (TdF) 4:07:41. Equipos (12): 1.Río Negro 7:42:51; 2.La Pampa 7:45:37; 3.Ñuble 7:46:30; 11.TdF 8:51:56. Programación miércoles 10: Femenino: 8:00, 3° Etapa, Contrarreloj Individual (8 km.). Masculino: 10:00, 3° Etapa, Contrarreloj Individual (15 km.).

NATACIÓN (MIGUEL RIGLOS)

Femenino: Libre: 100: Amanda Rodríguez (Los Lagos) 59.92. 400: Dana García (Santa Cruz) 4:29.81. Espalda: 100: Inés Pereyra (La Pampa) 1:06.52. 200: D.García (SC) 2:21.15. Mariposa: 50: A.Rodríguez (LL) 29.30. 100: D.García (SC) 1:06.06. Pecho: 200: Melina Lee (LP) 2:46.33. Combinado: 400: D.García (SC) 5:05.05. Postas: Libre: 4×50: Los Lagos 1:53.59. Combinado: 4×100: Los Lagos 4:30.20. Posiciones: 1.Los Lagos 94; 2.La Pampa 90; 3.Santa Cruz 85; 4.Neuquén 61; 5.Magallanes 40; 6.Río Negro 32; 7.Chubut 21; 8.Araucanía 10; 9.Los Ríos 10; 10.Aysén 2; 11.Bío Bío, TdF y Ñuble 0. Masculino: Libre: 100: Federico Bottos (Río Negro) 51.26. 400: Vicente Silva (Los Ríos) 4:05.80. Espalda: 100: Alejo Cabanillas (RN) 57.26. 200: A.Cabanillas (RN) 2:07.28. Mariposa: 50: F.Bottos (RN) 25.28. 100: F.Bottos (RN) 56.17. Pecho: 200: Joaquín Gálvez (Aysén) 2:25.89. Combinado: 400: José Gramajo (La Pampa) 4:37.12. Postas: Libre: 4×50: R.Negro 1:37.11. Combinado: 4×100: R.Negro 3:52.90. Posiciones: 1.Río Negro 132; 2.Aysén 76; 3.Los Lagos 66; 4.La Pampa 43; 5.Los Ríos 37; 6.Chubut 30; 7.Araucanía 23; 8.Santa Cruz 21; 9.Neuquén 16; 10.Bío Bío, Magallanes, TdF y Ñuble 0. Programación miércoles 10: 9:00, Libre-800F/1.500M; Pecho-100; Libre-50; Combinado-200; Combinado-4×50.

VOLEIBOL

Femenino (Ataliva Roca/Quehué): Zona A (5° fecha): Ñuble-TdF 0-3 (15-25/23-25/14-25); Los Lagos-Araucanía 1-3; La Pampa-R.Negro 3-1 (libre: Magallanes). (6° fecha): Araucanía-Ñuble 3-0; TdF-Magallanes 1-3 (26-24/22-25/16-25/21-25); R.Negro-Los Lagos 3-0 (libre: La Pampa). Posiciones: 1.La Pampa 10 puntos (5 partidos; sets: 15-1); 2.Río Negro 9 (5; 13-4); 3.Araucanía 8 (5; 9-7); 4.Los Lagos 8 (5; 10-11); 5.Magallanes 7 (5; 8-13); 6.TdF 7 (6; 7-15); 7.Ñuble 5 (5; 4-15). Programación miércoles 10: Zona A (7° fecha): 9:00 Ñuble-R.Negro; 10:00 Los Lagos-La Pampa; 11:00 Magallanes-Araucanía (libre: TdF). Ronda Campeonato (1°/4°): La Pampa-Neuquén y Chubut-Río Negro. Ronda Consuelo: 9°, 19:00 Magallanes-Los Ríos; 11°, 17:00 TdF-Aysén. 13° puesto: Ñuble. Masculino (Eduardo Castex): Zona B: Chubut-Magallanes 3-0; R.Negro-Bío Bío 2-3; TdF-Los Ríos 1-3 (25-21/18-25/19-25/21-25); TdF-Magallanes 3-0; Los Ríos-Bío Bío 1-3. Posiciones: 1.Bío Bío 10 puntos (15-5); 2.Chubut 9 (14-4); 3.Los Ríos 8 (11-9); 4.Río Negro 7 (10-12); 5.TdF 6 (6-12); 6.Magallanes 5 (1-15). Programación miércoles 10: Ronda Campeonato (1°/4°): La Pampa-Chubut y Bío Bío-Neuquén. Ronda Consuelo: 9° puesto: 19:00 5° TdF-Araucanía/Los Lagos; 11° puesto: 17:00 Araucanía/Los Lagos-Magallanes. 13° puesto: Aysén.

SELECCIONES FUEGUINAS

Básquetbol femenino: 4.Sabina Giannone, 5.Dagmar Von der Thusen, 6.Nahiara Vera, 7.Julieta Moreno, 8.Ema Jourdan, 9.Agustina González, 10.Jazmín Torres, 11.Mia Torres, 12.Aymara Marchán, 13.Mia Troncoso y 14.Sol Velázquez y 15 Morena Hernández. Entrenadores: Germán Scazzola y Maximiliano Villoslada. Básquetbol masculino: 4.Jeremías Tutak, 5.Valentino Ficarra, 6.Ignacio Blanco, 7.Dante Goñi, 8.Lautaro Jofré, 9.Francisco Herlein, 10.Joaquín Salles, 11.Santino Gordillo, 12.Valentino Antista, 13.Joaquín Orellano, 14.Bautista Díaz y 15.Joaquín Weinert. Entrenadores: Luciano Rodríguez y Lautaro Miranda. Fútbol femenino: 1.Ambar Díaz, 2.Mia Díaz, 3.Juana Reynes, 4.Brisa Rodríguez, 5.Martina Grieve, 6.Jorgelina Vallejos, 7.Lorena González, 8.Valeria Sánchez, 9.Melany Martínez, 10.Emma Caldelari, 11.Keila Paillán, 12.Aixa Rivera, 13.Agustina Güenchumán, 14.Valentina Yáñez, 15.Kiara Harrington, 16.Danila Sáncheez, 17.Jazmín Agnes y 18.Melani Aguilera. Entrenadoras: Verónica Sánchez y Lorena Montaña. Fútbol masculino: 1.Genaro Cayo, 2.Franco Miranda, 3.Tiziano Villoldo, 4.Facundo González, 5.Joaquín Perco, 6.Sebastián Fernández, 7.Thiago Duarte, 8.Ignacio Perco, 9.Mateo Balducci, 10.Sebastián Verón, 11.Alexis Zaracho, 12.Lisandro Chávez, 13.Santiago Coronel, 14.Yoel Regueira, 15.Tobías Molinari, 16,Mateo Solar, 17.Augusto Molinas y 18.Benjamín Carreras. Entrenadores: Daniel Celman, Cristian Barrios y Pedro Rómoli. Voleibol femenino: 1.Mía Pombo, 2.Milena Valencia, 3.Delfina Nahuelhual, 4.Rocío Gaillard, 5.Julieta Dos Santos, 6.Meelisa Boechat, 7.Josefina Bianchi, 8.Malena Medina, 9.Valentina Sosa, 10.Stefanía Ruscelli, 11.Morena Salazar y 12.Sofía Fava. Entrenadores: Rodrigo Gómez y Hernán Cepeda. Voleibol masculino: 1.Gael Terrado, 2.Tomás Soria, 3.Simón Rocamora, 4.Mateo Cabana, 5.Kimey Buera, 6.Mauro Ellena, 7.Benito Picasso, 8.Maximiliano Suárez, 9.Lautaro Gómez, 10.Valentín Robles, 11.Ucieel Vallejos y 12.Benjamín Maichil. Entrenadores: Jeremías Sipaila y Joaquín Romero.