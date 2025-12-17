Seguí el recorrido de Papá Noel en toda la provincia

El Gobierno de la Provincia invita a la comunidad a compartir una propuesta pensada para celebrar estas fiestas en familia y en comunidad: el Recorrido de Papá Noel, que llegará a los barrios de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin.

La iniciativa propone llevar el espíritu festivo a cada ciudad, generando espacios de encuentro en los barrios, donde las infancias podrán acercarse, sacarse fotos, dejar su cartita y vivir una experiencia pensada para compartir, fortalecer la cercanía y acompañar a las familias fueguinas en estas fechas especiales.

En Río Grande, el recorrido comenzará el sábado 20 de diciembre a las 15 horas, visitando las zonas de Chacra N° 2 y 4 y CGT, con cierre en la Plaza de los 100 Años. El domingo 21 de diciembre, desde las 11 horas, Papá Noel recorrerá la Zona Centro, Casco Viejo, Intevu, Perón y AGP, finalizando en la Plaza Almirante Brown. Ese mismo día, a partir de las 16 horas, continuará por Margen Sur, Barrio Unido, Punta Popper, Arraigo y la zona de Chacras. El lunes 22 de diciembre, desde las 11 horas, visitará la Zona Cisnes, Vapor Amadeo, Chacra N° 11 y 12, San Martín Norte, ATE, YPF, Barrio Policial y Altos de la Estancia.

En Ushuaia, el recorrido se realizará el lunes 22 de diciembre, iniciando a las 15 horas en la Plaza Chupetín del barrio 640 viviendas, continuando a las 16 horas en la Plaza René Favaloro en el barrio Río Pipo, a las 17 horas en la Plaza Piedrabuena, y cerrando a las 17:30 horas con un recorrido por la Avenida San Martín.

En Tolhuin, la propuesta tendrá lugar el sábado 20 de diciembre a las 16 horas, con salida desde la Casa del Deporte, recorriendo los barrios Provincias Unidas y Nueve de Octubre, y finalizando en el evento “Tu Mercado”, donde las infancias podrán dejar su cartita a Papá Noel y sacarse fotos.

La iniciativa forma parte de una agenda de actividades que impulsa el Gobierno Provincial para acompañar a las familias fueguinas durante la celebración de estas fechas.