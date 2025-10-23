Segovia y Vargas, en Asunción

Lara Segovia y Luciano Vargas, de la Escuela Municipal de Judo de Ushuaia, viajaron junto al instructor Juan Arcos rumbo a Asunción del Paraguay, en cuyo Pabellón 1 de la Secretaría Nacional de Deportes, la Federación Paraguaya de esta disciplina organiza el Campeonato Sudamericano, para Adultos, Junior (Sub 21), Juveniles (Sub 18) y Cadetes (Sub 15 y Sub 13).

RIO GRANDE.- El certamen, que se extenderá desde hoy y hasta el domingo 26, cuenta con el aval de la Confederación Sudamericana (CSJ), la Confederación Panamericana (CPJ) y la Federación Internacional de Judo (IJF).

Los deportistas fueguinos fueron convocados desde la Confederación Argentina de Judo (CAJ) debido a sus últimos resultados en los certámenes nacionales.