Secuestran elementos de un robo en una obra en construcción

Por orden judicial, la policía realizó dos allanamientos en domicilios tras la denuncia por un robo ocurrido en la calle Lasserre. Secuestraron varios elementos. Un hombre fue notificado de sus derechos y quedó a disposición judicial. (Foto archivo)

USHUAIA.– El lunes se radicó una denuncia por la sustracción de herramientas en una obra en construcción ubicada sobre calle Lasserre, en esta ciudad. A partir de la investigación iniciada y con intervención del Juzgado de turno, personal policial llevó adelante allanamientos en dos domicilios: uno situado en calle 25 de Mayo N°342 y otro en Lasserre N°345.

Finalizados los procedimientos, los efectivos secuestraron diversos elementos vinculados al hecho denunciado, los cuales serán incorporados a la causa.

Asimismo, Juan Martín Saganias fue notificado de sus derechos y garantías procesales, quedando a disposición del juzgado interviniente.

Dos hombres se pelearon en pleno centro y fueron detenidos

El incidente ocurrió en la intersección de San Martín y Lasserre de Ushuaia. Además ambos fueron imputados por infracción al artículo 77 de la Ley Provincial 1024.

USHUAIA.– Este martes, alrededor de las 18:00, personal policial intervino ante un altercado registrado en la esquina de San Martín y Lasserre, en pleno centro de la ciudad.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la confrontación entre dos hombres, por lo que procedieron a su aprehensión contravencional.

Los involucrados fueron identificados como Fernando Benítez (39) y Walter Alcaraz (31), quienes quedaron imputados como presuntos infractores del artículo 77 de la Ley Provincial N°1024, que sanciona conductas contrarias al orden público.