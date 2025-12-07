Sector de Laguna Esmeralda: un turista murió tras sufrir un paro cardíaco durante una travesía

Un hombre de unos 50 años, se descompensó mientras realizaba una caminata en la zona montañosa cerca de Ushuaia. La Comisión de Auxilio activó un operativo de rescate, pero las condiciones climáticas impidieron la intervención aérea y el turista falleció durante la labor de rescate y descenso por tierra. (Imagen archivo)

USHUAIA. – Un turista de 50 años murió este sábado tras sufrir un paro cardíaco mientras realizaba una actividad de montaña en un sector conocido de Laguna Esmeralda, ubicada a unos 18 kilómetros al norte de la ciudad. El hombre se encontraba realizando una travesía cuando se descompensó, lo que generó una inmediata alarma.

Tras ser notificados, se activó el protocolo de emergencia y la Comisión de Auxilio puso en marcha un amplio operativo para llegar al lugar, caracterizado por su geografía compleja y el difícil acceso. En un primer momento, no fue posible desplegar el helicóptero de rescate debido a las condiciones climáticas adversas presentes en la zona.

Una vez que los rescatistas lograron localizar al turista, iniciaron las maniobras de asistencia y organizaron una evacuación terrestre para intentar un descenso rápido. Sin embargo, el operativo demandaba un tiempo significativo por la dificultad del terreno.

A pesar de los esfuerzos del equipo de rescate y de la atención brindada durante el traslado, el hombre falleció antes de llegar a un lugar seguro. La Comisión de Auxilio destacó la complejidad del operativo, marcado por el clima y las características del sector montañoso.