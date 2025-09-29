Sector de Chacra II: colisionaron dos vehículos

Esta mañana un sector de Río Grande, se produjo un choque entre dos rodados. Una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital.

RÍO GRANDE. – Alrededor de las 8.00 de la presente jornada, la esquina de las calles Prefectura Naval Argentina y Arturo Illia de esta ciudad, resultó escenario de una colisión entre dos rodados. La conductora de un auto fue trasladada al hospital.

El siniestro vial fue protagonizado por un vehículo utilitario marca Renault Kangoo color gris y un automóvil Fiat Cronos gris oscuro.

Tras la colisión, se solicitó una ambulancia que trasladó al hospital a la conductora del vehículo Fiat, por aquejar dolencias.