Secretario general de la ONU condena golpe de Estado en Guinea-Bissau

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, está profundamente preocupado por los acontecimientos que se están desarrollando en Guinea-Bissau y condena enérgicamente el golpe perpetrado por elementos del Ejército y cualquier intento de vulnerar el orden constitucional en el país de África Occidental, comunicó su portavoz.

NACIONES UNIDAS (Xinhua / NA).- Al subrayar que cualquier desprecio por la voluntad del pueblo, que emitió pacíficamente su voto durante las elecciones generales del 23 de noviembre, constituye una violación inaceptable de los principios democráticos, el jefe de la ONU pide la restauración inmediata e incondicional del orden constitucional, así como la liberación de todos los funcionarios detenidos, señaló Stéphane Dujarric, el portavoz, en un comunicado.

Dujarric dijo que el jefe de la ONU insta a todas las partes interesadas a ejercer la máxima moderación, a defender las instituciones democráticas y el Estado de derecho, y a respetar la voluntad del pueblo de Guinea-Bissau.

Guterres enfatizó que las disputas deben resolverse mediante un diálogo pacífico e inclusivo y por las vías legales, y reafirma el pleno apoyo de la ONU a los esfuerzos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la Unión Africana y el Foro de Ancianos de África Occidental para salvaguardar la democracia, promover la estabilidad y ayudar a Guinea-Bissau a concluir el proceso electoral de forma pacífica y retornar con prontitud a su senda democrática, dijo el portavoz.

El miércoles, las fuerzas armadas de Guinea-Bissau declararon en la televisión nacional que habían asumido el control total del poder estatal en respuesta a lo que describieron como intentos de algunas figuras políticas de desestabilizar el país.

El jueves, el alto oficial militar Horta Inta-A juró como presidente transitorio de Guinea-Bissau por un período de un año.