Se viene la fiesta familiar del chamamé

Con la participación estelar de Los Hermanos Galarza, el sábado 13 de marzo se realizará una gran fiesta familiar del chamamé en las instalaciones del local “Tu Lugar”, en Belgrano y Obligado, para lo cual ya están a la venta las entradas, a 10 mil pesos, las que se pueden adquirir a través del contacto 2964- 694012 (Abel Montenegro).

RIO GRANDE.- La fiesta es organizada por los responsables del programa “Fin de Semana Chamamecero”, que se emite todos los viernes de 22:00 a cero horas en la frecuencia 90.5 “La Retro”.

“El motivo de esta fiesta familiar es festejar un año más del programa en el que difundimos lo mejor del chamamé y también de la música cumbiera”, dijo Abel “El Picante” Montenegro, quien junto a Ezequiel serán los animadores de la noche, que arrancará a partir de las 22:00.

“El Picante” señaló que “junto con la entrada, los que participen de este gran encuentro musical podrán acceder al sorteo de importantes premios. Será una fiesta completa, por lo que invitamos a toda la familia a ser parte de la misma. Los esperamos para pasar una noche única con la actuación estelar de Los Hermanos Galarza”.