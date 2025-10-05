Se viene la Expo del ‘Pepe Grillo’ en el CCNA

El Jardín Maternal de Ushuaia llevará adelante la octava edición de la muestra anual que reúne los trabajos realizados por los pequeños alumnos durante el ciclo lectivo. La cita será este lunes, a las 18 horas. El Centro Cultural ‘Nueva Argentina’ sigue haciendo posible que las instituciones educativas de la ciudad puedan compartir sus creaciones con los vecinos y vecinas.

Este lunes 6 de octubre, a las 18 horas, el Centro Cultural ‘Nueva Argentina’ inaugurará la Expo Arte Pepe Grillo Baby.

La muestra reúne los trabajos que llevan adelante los alumnos y alumnas de la institución a lo largo del ciclo lectivo.

“Cada sala, de acuerdo a su edad evolutiva y su desarrollo psicomotor, trabaja fortaleciendo vínculos y afianzando sus capacidades motrices y sociales”, explicó la directora Susana González. “En las representaciones artísticas se plasma el trabajo grupal que se realiza en las distintas salas y también el que los alumnos efectúan en conjunto con sus familias”, añadió.

El Pepe Grillo recibe a chiquitos de 45 días hasta 3 años y también a pequeños de 4 y 5 años que asisten a contra turno.

El objetivo de la expo es que las familias puedan ver las producciones de sus niños y niñas y también mostrarlas al público general, para desmitificar que el Maternal no sólo es un lugar de guarda de los pequeños y pequeñas, si no que también se lleva a cabo un trabajo de planificación, realización de actividades y estímulos, que favorecen plenamente al desarrollo de las infancias, muchas veces siendo el primer vínculo social. “Nuestra tarea consiste en acompañar el crecimiento de los pequeños, la contención no sólo a los pequeños sino de los papás, de las diferentes familias que integran este gran Pepe Grillo y acompañarlos a ellos con todo el plantel de nuestro jardincito”, destacó González.

Con respecto al proceso creativo indicaron que se utilizan desde materiales reciclables hasta elementos de librería como cartulinas, hojas de color y témperas aptas para los pequeños y pequeñas, entre otros.

“Para nosotras significa una alegría y un placer muy grande poder hacer llegar a todos y todas un poquito de lo que se hace día a día”, manifestaron desde el jardín y agradecieron a los fundadores del CCNA, Juan Carlos Pino y Cristina López, por brindarles el espacio para llegar a la comunidad.

La Expo, que se inaugura este lunes 6, estará abierta al público, con entrada libre y gratuita, hasta el jueves 9 de octubre a las 16 horas.