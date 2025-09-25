Se viene la Expo Ambiental en Tolhuin

El próximo viernes 26 de septiembre, Tolhuin será sede de un evento que busca poner al ambiente en el centro de la agenda local. Se trata de la Expo Ambiental, organizada por la Coordinación de Ambiente y Hábitat Urbano del Municipio, que tendrá lugar en el Polideportivo Ezequiel Rivero entre las 10 y las 17:30 horas.

La propuesta reunirá a productores, artesanos y emprendedores de la ciudad que trabajan con proyectos comprometidos con el cuidado del entorno natural. Durante la jornada habrá disertaciones, stands interactivos, sorteos y actividades pensadas para toda la familia, con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de construir una comunidad más responsable y sostenible.

La Expo Ambiental es una oportunidad para visibilizar iniciativas locales vinculadas al desarrollo sustentable, al tiempo que se promueve el encuentro entre vecinos, instituciones y actores sociales. “El desafío es crecer como ciudad sin perder de vista nuestro compromiso con el ambiente”, remarcaron los organizadores.

Con entrada libre y gratuita, la invitación es abierta a toda la comunidad. El evento promete ser una experiencia enriquecedora donde el aprendizaje, la participación ciudadana y el entretenimiento se combinan en un mismo espacio.