Se viene la 5° edición del Cruce de los Valles

El 15 de febrero, desde el Centro Cultural “Nueva Argentina” largará la tan esperada competencia en su modalidad MTB.

USHUAIA.- Este 15 de febrero se concretará la 5° edición del Cruce de los Valles, una propuesta deportiva que se consolida como parte de la agenda deportiva provincial y que reúne a corredores y ciclistas de montaña.

La largada, prevista para las 10 de la mañana de dicha jornada, para la modalidad MTB, se realizará desde el Centro Cultural “Nueva Argentinta”; mientras que la modalidad trail running partirá desde la zona de la “Mosca Loca”, una hora antes. Los atletas, de ambas ramas, cruzarán la meta en Llanos del Castor.

Darío Guzmán, referente de Ushuaia Pro Bike, agrupación organizadora del evento, informó que las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de febrero. Las mismas se realizan a través de formularios digitales disponibles en el Instagram @UshProBike.

Quienes se inscriban para la modalidad MTB (Mountain Bike) podrán optar por competir en la distancia de 25 kilómetros o en la de 50 kilómetros. En tanto que quienes elijan la modalidad trail running podrán competir en 15 o 25 kilómetros.

Además, anticipó que las acreditaciones para ambas modalidades, en sus distintas categorías de edad y género, se llevarán adelante el sábado 14 de febrero, en el Centro Cultural “Nueva Argentina”, ubicado en San Martín 1052, de 18 a 21 horas.

Por otra parte Guzmán se refirió a la evolución del Cruce de los Valles. “Ya van a ser cinco años que estamos en el rubro, Esta carrera fue creciendo y creo que puede llegar a ser una de las más esperadas para los corredores locales. Nosotros apuntamos a que esta carrera sea más a nivel nacional, que la gente de Argentina en sí quiera venir al Fin del Mundo a correr ciclismo o trail y qué mejor que hacerlo en Cruce de los Valles”, expresó.

“De a poquito fuimos creciendo y siempre agradecidos a la gente que apoya, a Pino, al CCNA, a Cristina López, Iron Suplementos, Vallecito Bicicleteria, WMG Estudios, Ford Sevillanos, Komp, Mendosur y todas las fuerzas como Gendarmería, y también a áreas como Tránsito, Transporte, Infuetur y centros invernales”, añadió.

Por su parte, el legislador Juan Carlos Pino, fundador del CCNA, valoró que el evento se haya consolidado a nivel provincial y resaltó el compromiso de Ushuaia Pro Bike. “Acompañamos el Cruce de los Valles desde sus comienzos y es muy importante para nosotros apoyar no sólo a los artistas locales y a la comunidad en general sino también a quienes se dedican al deporte. La actividad deportiva no sólo mejora la calidad de vida de las personas sino que además constituye un motor para fomentar la inclusión social, los valores éticos y a la capacidad de autosuperación personal”, remarcó.