Se sorteó el grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El campeón del mundo arranca la carrera por la defensa del título, y este viernes conoció a sus rivales en el sorteo de la FIFA.

Se llevó a cabo este viernes el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, primero en la historia con 48 equipos participantes, por lo que había expectativas por conocer todos los grupos, principalmente el de la Selección Argentina.

El evento organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se realizó este viernes 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC desde las 14 horas de la Argentina.

La única certeza que tenía el conjunto de Lionel Scaloni, defensor del título, es que formaba parte del Bombo 1, por lo que es cabeza de serie. Y no, por las reglas del sorteo, no podía compartir grupo con equipos Conmebol.

Cómo quedó el grupo de la Selección Argentina en el Mundial 2026

El Grupo J de la Argentina

Argentina Argelia Austria Jordania

AMPLIAREMOS