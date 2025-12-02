Se reunió el Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia

La jornada permitió formalizar líneas de acción interinstitucionales para establecer acuerdos estratégicos ante el actual contexto nacional y provincial.

USHUAIA.- Con una agenda centrada en la actualización de las políticas públicas y el protagonismo de las juventudes, se concretó una nueva sesión del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia.

La reunión fue encabezada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, logrando una convocatoria transversal que reunió a representantes de los Ministerios de Bienestar Ciudadano, Salud y Educación; autoridades del Poder Judicial; referentes de los municipios y miembros de organizaciones no gubernamentales.

Durante la sesión, se abordó un orden del día que responde a las urgencias y desafíos actuales, estructurado en cuatro ejes claves: el fortalecimiento de los dispositivos de acompañamiento al egreso; la salud integral de niños, niñas y adolescentes; los cuidados entendidos como política pública y derecho humano; y el rol estratégico de los municipios como primer nivel de intervención.

El secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Mariano Ponce, destacó que «este escenario nos brinda la plataforma necesaria para pensar decisiones construidas colectivamente. Es fundamental generar estos encuentros en el marco de la ley para potenciar la corresponsabilidad con las organizaciones e instituciones y definir hacia dónde conducir las políticas públicas en esta coyuntura».

Asimismo, el funcionario hizo hincapié en la metodología participativa de la sesión. «Nos parecía clave sumar las voces de los pibes y las pibas, evitando que sea una mesa adultocéntrica donde las instituciones toman distancia. Su participación activa nos permite construir críticamente y ajustar las políticas públicas a sus realidades y necesidades”.

Cabe destacar que el Consejo tiene entre sus funciones principales fiscalizar la protección de derechos y promover la participación ciudadana. El horizonte trazado tras esta sesión apunta a consolidar redes locales de protección y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación conjunta del Sistema de Protección Integral en todo el territorio provincial.