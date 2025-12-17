Se recibió a Luciano Moreno en el Espacio Pensar Malvinas

El secretario de Asuntos de Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia, Dante Asili, recibió al periodista de la Unión Malvinizadora Argentina, Luciano Moreno Calderón, en el Museo Histórico “Espacio Pensar Malvinas”.

En ese marco, Moreno realizó la donación de una serie de libros de su autoría, entre los que se encuentran: “Malvinas y Soberanía en tiempos de Milei”, “Crónica de un Radar Británico en Tierra del Fuego”, “Bitácora para un camino de Malvinización”, “Ushuaia, epicentro de la Malvinización” y “Apátrida Oportunista”. A través de estas obras, el autor aborda distintas problemáticas vinculadas a la Causa y la Cuestión Malvinas, tanto en el ámbito provincial como nacional. Moreno donó una serie de libros de su autoría.

Al respecto, el secretario de Asuntos de Malvinas, Dante Asili, expresó que “se trata de una colección de sumo interés para las vecinas y los vecinos de nuestra ciudad, así como también para las y los turistas que visitan el museo, ya que permite profundizar en las políticas vinculadas a Malvinas que atraviesan no sólo a nuestra provincia, sino a todo el país”.

Finalmente, Asili remarcó que “continuamos con esta lucha inclaudicable en defensa de nuestros intereses nacionales y provinciales en el Atlántico Sur y en nuestras Islas Malvinas”.