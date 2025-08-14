Se recalienta el conflicto entre Colombia y Perú por una isla

El ex alcalde de Medellín y precandidato presidencial Daniel Quintero publicó un video en el que aparece plantando la bandera colombiana en la isla Chinería, que Perú reclama como propia, lo que provocó la respuesta desde este país, informaron medios internacionales.

BUENOS AIRES (NA).- La campaña ocasionó una nueva reacción de la Cancillería peruana, pero también, un grupo de pobladores y uniformados acudió a la isla y se encargó de emplazar el pabellón de las franjas verticales rojas con la blanca en medio.

La Cancillería de Perú declaró su preocupación por “la colocación de una bandera de Colombia en la isla Chinería -distrito Santa Rosa de Loreto- que constituye territorio soberano peruano”.

Es el nuevo capítulo de una disputa que escaló el 7 de agosto, día de la independencia de Colombia, cuando el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso desde Leticia, capital del departamento de Amazonas, en el que desconoció la soberanía peruana sobre el distrito de Santa Rosa.

Dos días antes, el 5 de agosto, Petro aseguró que Perú violó el Protocolo de Río de Janeiro con el que se puso fin a la guerra entre los dos países entre 1932 y 1933, al decretar una ley que crea un municipio o área administrativa en una isla en el río Amazonas cuya soberanía es disputada por Bogotá.

Ese distrito, ubicado en la triple frontera entre Perú, Colombia y Brasil, fue creado en julio de 2025 mediante una ley aprobada por el congreso del primer país, para reconocer una formación sedimentaria surgida como una extensión de la isla peruana Chinería, por los cambios de los últimos 30 años en el cauce del río Amazonas.

Un día después del discurso de Petro, Dina Boluarte denunció una supuesta violación del espacio aéreo de su país, cuando un avión militar colombiano Súper Tucano sobrevoló la Amazonía peruana, lo que derivó también en una una nota diplomática de protesta.

Finalmente, este miércoles un grupo de peruanos residentes de la isla Chinería se acercó al nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto para izar la bandera del Perú, en el mismo lugar donde días antes el precandidato presidencial colombiano, Daniel Quintero, puso la de Colombia.

De acuerdo a la prensa local, también arribaron de otras zonas aledañas, con más banderas, para respaldar la posición del Estado peruano sobre el territorio, según informaciones de los sitios France 24 y Actualidad RT.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Colombia acusa a Perú de ocupar ilegalmente la isla Santa Rosa, ubicada el río Amazonas que oficia de frontera natural entre ambos países. DEF