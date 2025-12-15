Se realizó un gran encuentro de pesca con mosca

La Asociación de Pesca con Mosca realizó el “Gran Encuentro de Pesca con Mosca en el río Grande” un evento que reunió a pescadores locales en tres jornadas marcadas por la camaradería, el intercambio de experiencias y el contacto pleno con la naturaleza fueguina.

RIO GRANDE.- El Instituto Fueguino de Turismo (INFUETUR) acompañó esta iniciativa siendo una propuesta de gran valor para promover el turismo interno, fortalecer las actividades recreativas al aire libre y poner en relieve los atractivos naturales asociados a la pesca deportiva en la provincia.

“Este tipo de actividades no solo fortalecen la práctica de la pesca con mosca, sino que también permiten poner en valor los ambientes naturales de Tierra del Fuego y promover su cuidado responsable”, señalaron desde el INFUETUR.