Se realizó la primera conmemoración del Día de la Veterana de Guerra de Malvinas

USHUAIA.- La Plaza Malvinas fue el escenario este martes de la primera conmemoración del Día de la Veterana de Guerra de Malvinas, a partir de un proyecto de ordenanza sancionado por el Concejo Deliberante que reconoce a la veterana de guerra Mariana Soneira y, en su figura, al resto de las mujeres que tomaron parte del conflicto del Atlántico Sur.

Estuvieron presentes acompañando a Soneira el secretario de Asuntos Malvinas del Municipio, Dante Asili; el secretario de Relaciones Parlamentarias y Articulación Política, Omar Becerra; la secretaria de Cultura y Educación, Belén Molina; el concejal Nicolás Pelloli e integrantes del Centro de Excombatientes de Malvinas en Ushuaia, entre otras autoridades.

Dante Asili sostuvo que “estamos muy felices por Mariana, este reconocimiento es un mimo al alma que todos los veteranos necesitamos”.

Además, consideró que “es muy importante para Ushuaia haber instituido por ordenanza el Día de la Veterana de Malvinas”, ya que “desde la capital de Malvinas siempre se expandieron hacia todo el país normativas como esta”.

Por ello, se esperanzó en que “el resto de las ciudades de la Argentina que tengan veteranas hagan lo mismo y las homenajeen”.

En tanto, Becerra manifestó que “desde la cuna de la Causa Malvinas honramos a nuestra querida veterana Mariana Soneira y en su nombre a todas las mujeres que con valentía, compromiso y amor a la Patria sirvieron con honor y profesionalismo durante el conflicto del Atlántico Sur”.

“Con este reconocimiento reafirmamos su rol como heroínas y nos comprometemos a mantener viva su memoria para las futuras generaciones”, afirmó.

Cabe mencionar que la ordenanza fue presentada por el concejal Nicolás Pelloli y aprobada por unanimidad por el Legislativo de la ciudad el 6 de noviembre.