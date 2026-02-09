Se realizaron capacitaciones sobre Oratoria y Herramientas Comunicacionales para la intervención en Resolución de Conflictos. Los encuentros se desarrollaron en el marco de la Capacitación Integral de Inclusión Laboral que el Ministerio de Trabajo y Empleo viene impulsando durante 2025, a través de la Subsecretaría de Políticas y Vinculación Territorial.

USHUAIA.- Estas nuevas propuestas sientan las bases para dar continuidad y profundizar las capacitaciones durante 2026, ampliando contenidos y alcances en función de las demandas relevadas en el territorio. Durante una primera instancia, se llevaron adelante capacitaciones orientadas al armado de currículum y la preparación para la primera entrevista laboral.

La subsecretaria de Políticas y Vinculación Territorial, Paola Andrea Barros, explicó que los talleres surgen a partir de las necesidades manifestadas por las y los participantes durante el año anterior.

“Las personas señalaron la importancia de fortalecer las habilidades blandas tanto para el acceso a una entrevista laboral como para la gestión de situaciones problemáticas que se presentan en el ámbito del trabajo. A partir de esa demanda decidimos incorporar estos nuevos espacios de formación, entendiendo que la comunicación es una herramienta clave para el mundo laboral”, señaló Barros.

La funcionaria destacó que “estas capacitaciones buscan promover mayor seguridad y confianza al momento de presentarse a una entrevista laboral, así como el desarrollo de un vocabulario adecuado que contemple no solo el contenido del discurso, sino también los aspectos no verbales y gestuales de la comunicación”.