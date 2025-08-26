Se realizará un nuevo festival por “Cristina Libre”

El colectivo ‘Argentina con Cristina’ realizará un nuevo festival “por la libertad y la democracia” en apoyo a la titular del Partido Justicialista (PJ), Cristina Kirchner.

BUENOS AIRES (NA).- El segundo encuentro militante bajo la consigna “Cristina Libre”, desde que la ex mandataria cumple su condena a seis años en prisión domiciliaria se llevará a cabo el próximo domingo.

“La alegría también es un acto político. Contra el ataque a la cultura, la educación y los derechos de nuestro pueblo, nos organizamos festejando y haciendo lo que más nos gusta”, indicaron de la organización.

En el acto anterior, Cristina Kirchner redirigió el banderazo que se iba a realizar frente a su casa de Constitución a Parque Lezama, luego de denunciar un operativo policial “sin orden judicial” en la puerta de su domicilio, lo que fue considerado por la ex presidenta como una “provocación” por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Tenía muchísimas ganas de verlos y saludarlos por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente es que redireccionen el banderazo que habían organizado y vayan al auditorio de Parque Lezama”, expuso desde sus redes sociales el pasado Día de la Bandera.

Tal como sucedió el 20 de junio, este nuevo evento se realizará en el barrio porteño de La Boca, con entrada libre y gratuita, pero en las inmediaciones de la Plaza de la Usina donde, a partir de las 14, la gente podrá concurrir y ver bandas en vivo, feria, talleres abiertos para infancias y adultos, mesas gráficas y diversas perfomances. Más información: https://cfklibre.com/