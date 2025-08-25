Se realizará un ciclo de charlas con expertas de la industria de videojuegos

La Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina (ADVA), Mujeres en Tecnología (MET), los gobiernos provinciales de Tierra del Fuego AIAS, La Pampa, y Salta, junto con Women in Games Argentina, presentan “Encuentros con desarrolladoras”, un ciclo de charlas online y abiertas al público que se llevará a cabo entre septiembre y octubre de 2025.

La iniciativa, realizada gracias al apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la UNESCO, contará con la participación de cinco mujeres profesionales de la industria que abordarán temas clave vinculados al desarrollo, la comunicación y las oportunidades de carrera en el mundo de los videojuegos y compartirán su experiencia en un ciclo virtual y gratuito que busca impulsar la participación y el crecimiento del sector.

Al respecto, la secretaria de Gestión, Polos y Fábricas de Talentos, Ema Bejarano destacó: “Este tipo de espacios son fundamentales porque visibilizan el talento femenino en un sector en pleno crecimiento, generan oportunidades de formación y motivan a nuevas generaciones a sumarse a la industria creativa y tecnológica”, a la vez que agregó que “desde la Agencia de Innovación acompañamos con entusiasmo estas iniciativas que democratizan el acceso al conocimiento y fortalecen la economía del conocimiento en todo el país”.

Al mismo tiempo, remarcó que “este ciclo de charlas, junto a las acciones ya realizadas, se enmarcan en las actividades previas a la Exposición de Videojuegos Argentina (EVA) 2025, que celebrará su 22ª edición del 5 al 8 de noviembre en el Palacio Libertad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizada por ADVA”.

En este sentido, la funcionaria señaló que “el ciclo es abierto, gratuito y está dirigido a todas las personas interesadas, sin distinción de género” y continuó: “La inscripción ya se encuentra disponible y representa una oportunidad única para conocer de primera mano la experiencia de referentes que están marcando el rumbo de la industria de los videojuegos en Argentina”.

Cabe resaltar que el ciclo está orientado tanto a estudiantes como a profesionales y entusiastas que deseen conocer de primera mano las dinámicas y desafíos de la industria. El cronograma incluye las siguientes charlas abiertas y gratuitas a las comunidades provinciales:

4 de septiembre, 18:00 h. – Sofía Podestá: Adaptabilidad y proyección de carrera

11 de septiembre, 18:00 h. – Camila Alarcón: Desafíos a la hora de programar

18 de septiembre, 18:00 h. – Florencia Fole: Desarrollo comercial de videojuegos

25 de septiembre, 18:00 h. – Natalia Castillo: Comunicación en equipos de desarrollo

2 de octubre, 18:00 h. – Florencia Orsetti: Marketing y networking.

La modalidad del ciclo será Virtual por zoom, a través de inscripción previa gratuita a través del siguiente link: https://forms.gle/Eu7uwiVqhgh1vTqMA.

Para más información visitar las redes sociales de @conocimientotdf.