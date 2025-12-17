Se realizará la II Gala a la Excelencia Deportiva 2025

El Gobierno de Tierra del Fuego llevará a cabo la segunda edición de la “Gala a la Excelencia Deportiva”, una velada consagrada al reconocimiento público de aquellos atletas que, durante el 2025, han trascendido las fronteras provinciales para brillar en escenarios nacionales e internacionales.

RIO GRANDE.- Este miércoles 17 de diciembre la comunidad fueguina volverá a centrar su atención en los auténticos embajadores de la provincia: sus deportistas.

El evento, que se realizará en las instalaciones del Paseo del Muelle (Beauvoir 531) de la ciudad de Río Grande a partir de las 19:00, constituye el broche de oro a un año de esfuerzos, dedicación y triunfos. La gala, de carácter exclusivo para los homenajeados, será transmitida en vivo para toda la provincia a través de la TV Pública Fueguina, permitiendo que cada hogar se sume al reconocimiento.

“Esta gala no es solo una ceremonia; es un mensaje de orgullo y apoyo a nuestros deportistas”, señaló el secretario de Deportes, Matías Runín. “Ellos representan la esencia fueguina de perseverancia y coraje. Dedicando gran parte de sus vidas al entrenamiento, enfrentando desafíos físicos y personales, y superando toda barrera, son el ejemplo vivo de que con pasión y trabajo los sueños se alcanzan, desde cualquier rincón del país”.

Las distinciones que se entregarán honran específicamente a los deportistas fueguinos que durante la temporada 2025 han conseguido logros destacados a nivel nacional o internacional, o que han accedido por mérito propio a las competiciones más importantes de sus disciplinas. Los premios buscan promover el desarrollo del deporte en todos sus ámbitos: federado, profesional, amateur, convencional y adaptado.

Como novedad de esta edición, se instaurará el premio al “Embajador Deportivo del Año”. Cinco periodistas deportivos destacados de la provincia seleccionarán a un deportista varón y una deportista mujer quienes, por su trayectoria, desempeño y representatividad, serán distinguidos con este título. Durante un año actuarán como los máximos representantes deportivos de Tierra del Fuego, llevando consigo los valores de superación fueguina.

La Secretaría de Deportes invita a toda la comunidad a seguir la transmisión y a sumarse a este merecido homenaje a quienes, con cada entrenamiento y cada competencia, llevan el nombre de Tierra del Fuego a lo más alto.

Los candidatos

Mariano Coto Bersier (Judo): El judoca fueguino se coronó campeón en la primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR) y también logró la medalla de plata en el Campeonato Panamericano y Oceánico Senior, celebrado en Santiago de Chile, en la categoría hasta 90 kilos, cayendo en la final frente al medallista olímpico en París 2024, el brasileño Rafael Macedo. Redondeando un gran año en materia de resultados, Coto Bersier, quien es el actual capitán de la Selección Argentina de Judo, se adjudicó el Campeonato Centro República en Villa Carlos Paz.

Nicolás Tumkiewicz (Futsal): Se consagró campeón de la Copa Libertadores 2025 con el plantel de Peñarol de Uruguay, siendo el segundo fueguino en coronarse en este torneo en toda la historia.

En la final el conjunto charrúa superó por 3-1 al poderoso Magnus de Brasil y previamente doblegó a Centauros de Venezuela, donde el fueguino fue el autor del único gol del partido.

Constantino Vaporaki (Futsal): Constantino Vaporaki es jugador de futsal profesional, integró la Generación Dorada mundialista, que cambió para siempre la historia del futsal AFA argentino. En el presente año, Kiki se consagró campeón de la Copa de Letonia con el RFS Futsal tras vencer en la final, en el clásico, al Riga, por 6 a 1.

Rocío Osorio (Rugby): La deportista de Río Grande, Rocío Osorio, fue campeona de Rugby Seven de la República representando a la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) frente a Tucumán, en una categórica victoria ante Tucumán (24 a 0). La rugbier también sobresalió con su club La Plata Rugby Club con el cual fue campeón del Top Seven femenino de la URBA venciendo en el partido definitorio a Ciudad de Buenos Aires, en un encuentro que tuvo como sede la cancha del Club Atlético San Isidro (CASI). Fue convocada por las Yaguaretés, Selección Argentina de Seven.

Catalina Capello (hockey sobre césped): Catalina Capello es jugadora de hockey sobre césped, tiene 20 años. Actualmente, reside en la ciudad de Buenos Aires y se desempeña como arquera del Club Ciudad de Buenos Aires. La fueguina surgida de la cantera del club Los Ñires de Ushuaia formó parte de la Selección Argentina Sub 21 que se consagró campeón del Torneo Cuatro Naciones disputado en la ciudad de Rosario.

Athina Gonzalez Ciavarella (Esgrima): La esgrimista ushuaiense tiene 25 años y es la mejor floretista femenina de Argentina. La deportista fueguina reside en la ciudad de Buenos Aires y actualmente encabeza el ranking nacional de la disciplina. En este 2025, le entregó una medalla de bronce a la delegación fueguina que nos representó en los Juegos JADAR 2025, que se realizaron en la ciudad de Rosario, y esa presea de bronce fue su marca en florete femenino.

Athina es la mejor en su especialidad y representó al país en innumerables certámenes internacionales como Panamericanos, Sudamericanos y Mundiales. La esgrimista fueguina persigue un sueño: estar en los próximos Juegos Olímpicos.

Renata Godoy (Atletismo): La atleta fueguina de 20 años de edad, estuvo presente en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento 2025 realizados en Rosario. Renata surgió de la Escuela Municipal de Ushuaia y logró, por su performance, ser integrante de los diversos seleccionados provinciales. Se coronó campeona de los primeros Juegos JADAR, en la especialidad del salto en alto, con una marca de 1,67 m. Además, este año participó de los 2° Juegos Panamericanos Junior, que se llevaron adelante en Asunción del Paraguay. Actualmente, Renata es una de las grandes promesas del atletismo de nuestro país.

Macarena Espinoza (Futsal): La actual jugadora de Ferrocarril Oeste e integrante de la Selección Argentina que compitió en el primer Mundial FIFA de la historia del Futsal femenino, que se llevó a cabo en Filipinas días atrás, y en el que Argentina finalizó en el cuarto puesto, mientras que Brasil se coronó campeón.