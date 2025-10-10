Se realizará la 5° Expo de Modelismo en el CCNA Ushuaia

Este fin de semana, el Centro Cultural ‘Nueva Argentina’ será protagonista de una nueva edición de un encuentro que ya es un clásico en la ciudad y que resulta un atractivo interesantísimo para vecinos y vecinas de todas las edades. Se exhibirán reproducciones en miniatura de aviones, autos, tanques y diversas figuras. El evento incluirá la charla denominada ‘Volando al sur del paralelo 54’. También habrá un especial para admiradores de la saga de Star Wars.

Por quinto año consecutivo el Grupo de Modelistas Fueguinos realizará su clásica exposición con miniaturas de aviones, helicópteros y autos, entre otros.

En 2019 comenzó esta aventura con la primera expo que se llevó adelante en el Centro Cultural ‘Nueva Argentina’ que desde sus inicios, cada año, convocó a cientos de vecinos y vecinas de todas las edades.

El público volverá a tener la oportunidad de admirar modelos únicos, intercambiar ideas y aprender de expertos del campo del modelismo.

Esta edición incluirá la charla denominada ‘Volando al sur del paralelo 54’ que estará a cargo del exdirector de aeronáutica de Tierra del Fuego, Luis Marcelino Lavado, y se realizará el sábado 11 a las 16.30 horas.

Durante las dos jornadas del encuentro se exhibirán figuras en pequeña escala de personajes de Star Wars y además saldrán a escena algunos de los personajes de la saga creada por George Lucas.

La senadora Cristina López y el legislador Juan Carlos Pino, fundadores del CCNA, invitaron a toda la comunidad a disfrutar de esta magnífica expo que estará abierta al público de 10 a 20 horas, con entrada libre y gratuita, y que promete cautivar la atención de quienes pasen por San Martín 1052.