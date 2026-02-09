Se realiza la primera juntada “therian” en Río Grande

Este lunes 9 de febrero a las 18 horas está previsto el primer encuentro presencial de la comunidad therian en la ciudad de Río Grande. La actividad se desarrollará en el Parque de los 100 Años y surge a partir de una convocatoria que comenzó a circular en redes sociales.

El encuentro reúne a jóvenes que se identifican con animales no humanos, una expresión que combina lo simbólico, emocional y espiritual, y que se manifiesta principalmente a través de estética y comportamientos inspirados en el mundo animal.

El fenómeno forma parte de las llamadas “tribus digitales”, donde la construcción de identidad y pertenencia se da en entornos virtuales y luego se traslada al espacio público mediante reuniones presenciales.

El evento marcará el primer antecedente local de este tipo en Río Grande, luego de una experiencia similar realizada días atrás en Ushuaia.