Se presentará la obra “Alicia en el País de las Maravillas”

La sala Angela Loig de la Casa de la Cultura de Río Grande se viste de gala para poner en escena “Alicia en el País de las Maravillas”. Una espléndida obra que cuenta con más de 14 actores de radio de Ushuaia y fue declarada de Interés Educativo Provincial por el Ministerio de Educación de Tierra del fuego.

RIO GRANDE.- Se trata de una obra de ficción sonora de Radio Nacional de España (RNE) con adaptación de Alfonso Latorre. El espíritu del programa radial de Caminitos de Letras Cultura es fomentar la lectura en radio para formar oyentes, espectadores, locutores y actores de radioteatro, nos referencia Natu Modigliani, directora del proyecto.

En esta oportunidad, los actores -con sus diálogos, música y efectos de sonidos- propondrán al público presente trasladarse, con su imaginación, a un mundo mágico lleno de transformaciones. Cada actor de radio dará vida y protagonismo a una Alicia soñadora, imaginativa y valiente; a un Conejo Loco ansioso crónico, puntual y obsesivo; a un Sombrerero Loco creativo y desbordante; a una Reina de Corazones malvada y autoritaria; a unas cartas que se creen superiores; al gato Cheshire, misterioso, filósofo burlón, sonriente y enigmático; y muchos personajes más…

Este es el objetivo final de la fantasía de Lewis Carroll: llevarnos a un lugar donde las reglas son flexibles y el asombro es la única moneda válida. La destreza vocal de los actores es la llave maestra para abrir esa puerta. Natu hace hincapié que entrenar la voz transforma la comunicación, convirtiéndola en una herramienta poderosa para el escenario. Sábado 21 de febrero en la Casa de la Cultura de nuestra ciudad a las 16:00.

Y con entusiasmo continúa relatando que se suma un placer adicional, un acto de rescate cultural, la obra invita a revivir el encanto y la tradición del radioteatro (o ficción sonora).

En una época dominada por las pantallas, esta presentación recupera la hermosa tradición de la escucha colectiva, cuando las familias se reunían para seguir una historia. Es un formato que une generaciones.

Este sábado 21 a las 16:00 se rendirá homenaje a una forma de arte pura, donde el diseño sonoro (música, efectos y, sobre todo, la modulación vocal) es la estrella al demostrar que no se necesita ver para sentir, vibrar y fascinarse.

Esta es una oportunidad fantástica para que el público de todas las edades experimente la potencia narrativa del sonido, una forma de arte tan atemporal como “Alicia en el País de las Maravillas”.

La invitación está hecha, esperamos al público riograndense para brindarles lo mejor de nosotros, finalizó Natu Modigliani.

ACTORES DE RADIO Y SU ROL:

1) Sergio Altieri: locución y voz en off.

2) Mercedes Felicioni: la maravillosa Alicia.

3) Natu Modigliani: su excelencia, la Reina de Corazones y la Cocinera.

4) Juan Manuel Escobar: Conejo, Lacayo Pez y 7 de Corazones.

5) Armando Bacchella: Gato Sonriente y Verdugo.

6) Fernando Roldán: el apuesto Rey de Corazones y sonidos en vivo.

7) José Rosas: El señor Pato, Liebre, y la Jota de Corazones.

8) Sebastián Scurzi: la hermosa Oruga 1 y Pat la lagartija.

9) Mayra Flores: la hermosa Oruga 2 y el 5 de Corazones.

10) Florencia Galeano: la Duquesa y el encantador Ratón.

11) Sebastián Farina: Sombrerero Loco, Loro y sonidos en vivo.

12) Ana Luz Farina: la hermana de Alicia, Mery Ann y sonidos en vivo.

13) Fernando Branca: Salón, 2 de Corazones y Lacayo Rana.

14) Lucas Maciel: el Dormilón del Lirón.

15) Eduardo Petrizzi. Suplente. Estimular la imaginación del oyente sin apoyo visual, fomentar la lectura entre otros: los valores que rescata Natu Modigliani en cada puesta en escena.

AGRADECIMIENTOS

Dirección y producción general: Caminitos de Letras Cultura y Radioteatro Recuerdos

Musicalización y puesta en escena: Marina Fermani

Operación técnica: Alejandro Schefer

Presentación y relato: Sergio Altieri

Transmisión en vivo: WWWRADIOTANIA.COM

AGRADECIMIENTO ESPECIAL

Radio Nacional de España RNE y RTVE Radio televisión Española.

Municipio de Río Grande:

Gómez Carlos, subsecretario de Cultura.

Freyre Walter, director de Espacios y Gestión Cultural.

Equipo técnico:

Ingram Nandor – Oyarzo Sergio – Santana Facundo

Sala:

Galeano Mirian.

AMOUR Floristería, que acompaña proyectos culturales en la ciudad.