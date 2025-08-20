En el marco del segundo ciclo de Capacitación Obligatoria sobre la Cuestión Malvinas, y a 192 años del alzamiento criollo en las islas, se presentará en Tolhuin el libro “El Gaucho Rivero – Padre de la Causa Malvinas”, del escritor, periodista, ex diputado nacional y primer director del Museo Malvinas, Jorge Giles, con prólogo de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

TOLHUIN.- La actividad es organizada por la Municipalidad de Ushuaia, a través de su Secretaría de Asuntos Malvinas, y en Tolhuin tendrá lugar el martes 26 de agosto a las 18:00 horas, en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, ubicada en Maestro Luis Cárdenas 308.

Este evento forma parte de una serie de presentaciones públicas que incluyen también la ciudad de Ushuaia, los días miércoles 27 y jueves 28 de agosto, con el objetivo de reafirmar el compromiso con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.

Sobre el libro

«El Gaucho Rivero – Padre de la Causa Malvinas» reconstruye, con rigor histórico y narrativa épica, la figura de Antonio Rivero, protagonista del alzamiento del 26 de agosto de 1833, cuando un grupo de criollos y gauchos resistió la ocupación británica y recuperó la soberanía argentina sobre el archipiélago por cinco meses.

Este episodio —frecuentemente silenciado— constituye uno de los pilares fundacionales de la Causa Malvinas, y es reivindicado como antecedente directo de la lucha soberana que continúa hasta la actualidad.

Contexto formativo

La actividad se enmarca en el cumplimiento de la Ley Nacional 27.671, la Ley Provincial 1522, la Ordenanza Municipal 6326 de Ushuaia y la Ordenanza 667 de Tolhuin, que establecen la capacitación obligatoria en la Cuestión Malvinas para todos los niveles del Estado.

El ciclo cuenta también con el acompañamiento del Sindicato Unificado de la Educación Fueguina (SUTEF), que registrará, documentará y adecuará pedagógicamente el contenido para su incorporación al sistema educativo provincial.

Fechas de presentación

· Martes 26 de agosto – Tolhuin

18:00 hs – Concejo Deliberante (Luis Cárdenas 308)

· Miércoles 27 de agosto – Ushuaia

09:30 hs – Sede del SOEM (8 de Noviembre 284)

· Jueves 28 de agosto – Ushuaia

10:00 hs – Centro Cultural Esther Fadul (2 de Abril 1577)