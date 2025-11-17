Se presenta el libro Diario Malvinas en el CC ‘Nueva Argentina’

La cita será este miércoles 19 de noviembre, a las 20 horas. El evento contará con la participación especial de Jorge Alberto Racca, veterano de guerra y autor de la obra que revive la patriada de 1982.

El Centro Cultural ‘Nueva Argentina’ será escenario de la presentación del libro ‘Diario de Malvinas: 77 días entre el miedo y el valor’, de Jorge Alberto Racca.

Esta obra recoge las anotaciones que el autor, veterano de guerra, realizó cuando tenía 18 años, durante el enfrentamiento bélico entre Inglaterra y Argentina.

La historia está contada día a día con la inocencia de quien recién comienza a transitar por un camino escabroso como lo es vivir un conflicto armado.

Las cartas que enviaba y recibía Racca de su familia, lo mantenían fortalecido. Sus propios escritos, permiten hoy revivir aquella patriada del año 1.982.

El legislador Juan Carlos Pino y la senadora Cristina López, fundadores del CCNA, se complacen en recibir a este héroe nacional que siendo tan joven luchó por la soberanía argentina en el Atlántico Sur dejando una huella imborrable en la historia de nuestro país.

A su vez, invitan a toda la comunidad a participar de la presentación del libro prevista para este miércoles 19 de noviembre a las 20 horas, en San Martín 1052, con entrada libre y gratuita.

En la ocasión podrán apreciar la historia contada en primera persona con los preciados testimonios de Jorge Racca.

Sobre el autor

Jorge Alberto Racca nació en Brinkmann (provincia de Córdoba), el 14 de noviembre de 1963

Cursó sus estudios primarios en la Escuela 25 de Mayo y los secundarios en la Escuela Nacional de Comercio ‘Dr. Belisario Roldán.

A los 18 años cumplió con el Servicio Militar Obligatorio, desde el 31 de enero hasta el 7 de julio de 1982, en el RI 8 Gral. O’ Higgins de Comodoro Rivadavia.

Participó del conflicto Bélico con Inglaterra, por la recuperación de nuestras Islas Malvinas, desde el 6 de abril de 1982, hasta el 21 de junio del mismo año.

Desde muy joven se dedica a la actividad comercial familiar y continúa.

Fue concejal de la Municipalidad de Brinkmann en el periodo 2007-2011.

Tiene dos hijos: Constanza y Francisco.