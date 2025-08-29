Deportes

Se pone en marcha el Clausura

viernes 29 de agosto de 2025
Este sábado 30, en el gimnasio municipal de la Margen Sur, comenzará el Campeonato Clausura de la Comisión de Handball Tierra del Fuego (ComHandTdF), con esta programación: 10:00 Hay Vida en Jesús-Real Madrid Amarillo (Femenino/Zona B); 11:30 San Martín-Universitario (Femenino/Zona B); 13:00 San Martín-Real Madrid Azul (Masculino); y 14:30 Real Madrid Juveniles-Universitario (Masculino).

RIO GRANDE.- Más adelante entrará en acción la Zona A de la rama femenina, que integran Real Madrid Amarillo, Cuervas del Fin del Mundo (U), Sergio Andrade y Centro Galicia (U). En varones habrá semifinales y final (éstas al mejor de 3 juegos); y en mujeres, Copa de Oro (los 1° y 2° de cada sector), y Copa de Plata (3° y 4° de cada Grupo).

