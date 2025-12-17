Se multiplican las propuestas de inversiones turísticas en la Argentina



La guía de oportunidades publicada con el apoyo de ONU Turismo generó consultas firmes para desarrollos en destinos de todo el país.

BUENOS AIRES.- Más de veinte iniciativas privadas para desarrollar inversiones en seis parques nacionales fueron presentadas en 2025 y varias surgieron a partir de las oportunidades publicadas en la Guía de Inversiones en la Argentina realizada por la Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación con apoyo de ONU Turismo y la CAF (Banco Interamericano de Desarrollo).

Entre esas propuestas, se destacan la Hostería Futalaufquen, en el Parque Nacional Los Alerces, y diversos proyectos para el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Además, está próximo a su adjudicación el proyecto de un hotel en el Parque Olímpico de la Juventud, un establecimiento de última generación preparado para recibir a deportistas, turistas y espectadores de grandes eventos que tienen lugar en el sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Parque Olímpico de la Juventud, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otro de los casos a destacar es la radicación reciente de la empresa francesa Huttopia, referente del mercado ecoturístico y del desarrollo de campings en sitios naturales, que concretó su primera inversión en el país en 2025.

Se trata de un camping de 55 hectáreas en la localidad bonaerense de Mar Azul, uno de los más antiguos de la Argentina, que tras ser reformado para adaptarlo a los estándares de Huttopia con 300 parcelas, será reabierto a finales de 2026.

La Secretaría de Turismo y Ambiente también recibió consultas de inversores de Alemania, que expresaron su especial interés en desarrollos sostenibles y de pequeña escala con alto valor agregado, mientras que grupos de Francia y España enfocaron su atención en proyectos de glamping de categoría media y alta, orientados a destinos consolidados y emergentes.

El turismo de bienestar otras de las aristas para la inversión internacional.

Por otra parte, un grupo inversor de Azerbaiyán mostró interés en inversiones estratégicas vinculadas al lujo y al turismo de bienestar, así como empresas de Singapur y Polonia exploraron oportunidades en infraestructura hotelera premium y modelos de alojamiento innovadores vinculados a experiencias de alta gama.

Entre otras consultas, empresas de Chile y de Brasil analizaron oportunidades de inversión en establecimientos boutique y eco-lodges de pequeña escala.

Otra tendencia en boga es la inversión en establecimientos boutique y eco-lodges.

El sector privado sigue confiando en la política de inversiones turísticas impulsada por el gobierno del presidente Javier Milei, entre las que se destacan la del Grupo Hotelero Albamonte (GHA), que desarrolla la franquicias de las cadenas hoteleras Howard Johnson y Days Inn en la Argentina, con 40 establecimientos distribuidos estratégicamente en todo el país y con más de 25 aperturas previstas para los próximos años, en destinos turísticos consolidados y emergentes.

Este panorama confirma que el sector turístico se encuentra en un momento de alto dinamismo e impacto, atrayendo inversiones estratégicas fundamentales para consolidar la competitividad turística del país.

FUENTE: Secretaría de Turismo y Ambiente de la Nación.