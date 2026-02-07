Se lanzan las becas para mujeres profesionales de la industria aeronáutica



Aeropuertos Argentina junto a la Universidad de San Andrés, lanzaron las becas 2026 para MBAs, maestrías, y cursos de formación ejecutiva para fomentar el crecimiento profesional de mujeres que trabajan en las industrias de la aviación, viajes y turismo.

BUENOS AIRES.- Serán más de 30 becas a las que podrán acceder mujeres que trabajen en la industria de la aviación y turismo con por lo menos 3 (tres) años de experiencia, en todo el país y que tengan título de grado.

El objetivo es promover la igualdad de oportunidades y brindar herramientas para que puedan profundizar el desarrollo de sus carreras, potenciar su liderazgo y contribuir al desarrollo de un sector más diverso e inclusivo.

La inscripción se encuentra habilitada desde el 27 de enero hasta fin de febrero y las interesadas deben ingresar a:

https://wiatt.aeropuertosargentina.com/UdeSA

Estas becas forman parte de la iniciativa Women in Aviation, Travel & Tourism que la compañía lleva adelante, siendo esta su 6ta edición.

WIATT nació en 2019 con un objetivo claro: empoderar y desarrollar a las mujeres de la industria, con visión global y un enfoque que va más allá de aeropuertos: WIATT ofrece becas, flexibilidad laboral y eventos de networking. Ya fueron otorgadas más de 200 becas, se organizaron 4 encuentros y se implementaron diferentes campañas de capacitación y sensibilización.

Acerca de Aeropuertos Argentina

Aeropuertos Argentina nació en el año 1998 como AA2000 con el objetivo de desarrollar y operar terminales aéreas en el país, constituyéndose en uno de los mayores administradores privados del mundo con 35 aeropuertos en operación. Hoy cuenta con más de 2700 empleados que trabajan con el objetivo de cumplir con los más altos estándares internacionales de calidad en servicios y en seguridad, los 365 días del año. Es una de las 20 mejores empresas para trabajar en Argentina según el ranking de Great Place to Work, autoridad mundial en cultura organizacional.



CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: 6ta edición de Women in Aviation, Travel & Tourism.