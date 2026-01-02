Se labraron 22 infracciones durante los controles de Año Nuevo

El Municipio de Río Grande, a través de la Dirección de Tránsito, llevó adelante operativos de control vehicular durante Año Nuevo, en distintos sectores de la ciudad y en diversos horarios, con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y prevenir siniestros en la vía pública en una fecha de alta circulación.

En este marco, se controlaron un total de 191 vehículos. Como resultado de los operativos realizados, se labraron 22 actas de infracción, de las cuales 12 correspondieron a alcoholemia positiva, 7 a falta de documentación obligatoria y 3 por otras infracciones, procediéndose en los casos correspondientes a la retención de los vehículos, conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Los controles se desarrollaron de manera preventiva en distintos puntos de la ciudad, buscando cuidar a la comunidad y promover una circulación responsable durante las celebraciones. Desde el Municipio se recuerda a las y los conductores la importancia de respetar las normas de tránsito, portar la documentación obligatoria, utilizar el cinturón de seguridad y no consumir alcohol si se va a conducir.