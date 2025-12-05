Se juegan las finales en Primera

Este fin de semana largo concluirá –en el gimnasio de la UOM, ubicado en el barrio Mutual- el Campeonato Clausura de la Asociación de Vóley Río Grande (AVRG), en Mayores.

RIO GRANDE.- El domingo 7 se definirá la 2° División masculina (15:45) y la 1° División femenina (17:30). Y el lunes 8, la Segunda categoría de mujeres (15:45), y la Primera de varones (17:30), en todos los casos al mejor de 5 sets, al igual que las semifinales, a jugarse en la misma jornada, en dicho recinto y en el rectángulo del Polivalente. También habrá actividad el sábado 6, en el Juan Manuel de Rosas, mayoritariamente con encuentros de las divisiones inferiores.

Metalúrgico, en Sub 14

Metalúrgico se quedó con el primer puesto en el Campeonato Apertura AVRG, en Sub 14 masculino, al imponerse en la final por 2-1 a Estrella Austral, con parciales de 25-23 (3-5/7-10/10-15/13-20/, 17-25 (1-5/4-10/8-15/12-20) y 15-11 (3-4/8-6/12-9), en 65’, completándose el podio con Casa del Deporte. El partido se jugó el domingo 30 de noviembre, en el gimnasio Juan Manuel de Rosas, con el arbitraje de Maia Protti.

El campeón alistó a 3.Ortiz (2), 5.Maciel, 6.Pereyra, 7.Medina (3), 9.Cáceres (14), 10.Cárdenas (4) y 11.Amarilla (5). E: David y Jazmín Ortiz. Y su adversario, a 5.Misael Alcaraz, 7.Carlo Benz, 8.Juan Zárate, 11.Dimarco, 13.Dylan Ríos (17), 15.B.Benz (7) y 18.Apolo Rivero. E: Sandro Aguirres.

Mixto en ATURG

En el gimnasio de ATUR (Parque Industrial), se jugará entre el sábado 6 y el lunes 8 Torneo de voleibol mixto “Del Fuego 2025”, con un máximo de 3 federados (2 en cancha: 1 varón y 1 mujer, o bien 2 femeninas). Los 10 equipos fueron distribuidos en 2 grupos, clasificándose los 2 primeros a las semifinales (el 3° y la final serán al mejor de 5 sets).

Liga Argentina

Ayer, en la 1° jornada del 3° Tour de la Liga de Voleibol Argentina (en San Juan), se produjeron estos resultados: Boca (Luciano Coto 25)-Tucumán de Gimnasia 2-3 (25-22/25-17/23-25/13-25/11-15); San Lorenzo-Def. de Banfield 3-0 (25-23/25-18/25-19); Waiwen-Ciudad (José Cejas 1) 0-3 (23-25/19-25/20-25). Anoche se medían UPCN-Vélez Sarsfield. La agenda para los fueguinos: hoy, 21:00 Boca-Waiwen; mañana, 18:00 Monteros Vóley-Ciudad; y el domingo, 15:00 Ciudad-Tucumán.

CLAUSURA AVRG * SABADO 6

Hora Gim. Categ. Ronda Partido

10:00 Rosas X-12 Cuartos-2 Est.A/Haspen-Uni Rojo

11:15 Rosas X-12 Cuartos-3 Uni Blanco-C.Deporte

12:30 Rosas F-13 Zona A CDM-Universitario Rojo

13:45 Rosas F-18 Zona B Casa Deporte-Uni Negro

15:00 Rosas F-13 Zona A Estrella Vóley-Uni Rojo

16:15 Rosas F-18 Zona B Uni Negro-Estrella Vóley

17:30 Rosas M-1° Clasif. Academia “A”-Universit.

CLAUSURA AVRG * DOMINGO 7

Hora Gim. Categ. Ronda Partido

10:00 Poli M-2° Clasif. CdD Verde-Albi (Tolhuin)

11:00 UOM F-1° Semif. Met.Azul (2°)-Academia (3°)

11:15 Poli M-2° Semif. 2° (Albi/WD 40)-Cauquenes (3°)

12:45 UOM F-1° Semif. Universit. (1°)-Polo Team (4°)

13:00 Poli M-2° Semif. 1° (Albi/WD 40)-Patagonia (4°)

14:30 UOM F-1° 3° Pto. Perdedores de semifinales

14:45 Poli M-2° 3° Pto. Perdedores de semifinales

15:45 UOM M-2° Final Ganadores de semifinales

17:30 UOM F-1° Final Ganadores de semifinales

CLAUSURA AVRG * LUNES 8

Hora Gim. Categ. Ronda Partido

10:00 Poli X-12 Cuartos Metalúrgico (1A)-Estrella V (4B)

11:00 UOM M-1° Semif. 101 (2°)-3° (Academia A/Uni)

11:15 Poli F-2° Semif. Akanú (1B)-C.Deporte (2A)

12:45 UOM M-1° Semif. 1° (Academia A/Uni)-Polo T. (4°)

13:00 Poli F-2° Semif. Sportivo (1A)-101 (2B)

14:30 UOM F-13 Zona B Casa Deporte-Universit.Blanco

14:45 Poli F-2° 3° Pto. Perdedores de semifinales

15:45 UOM F-2° Final Ganadores de semifinales

16:00 Poli M-1° 3° Pto. Perdedores de semifinales

17:00 UOM M-1° Final Ganadores de semifinales

TORNEO DE VOLEIBOL MIXTO “DEL FUEGO 2025”

Zona A: Sábado 6: 10:00 Detonantes-Triple X; 12:00 Mala Junta Nova-Derremate; 13:00 Triple X-Acme; 15:00 Acme-Derremate; 17:00 Derremate-Triple X; 18:00 Acme-MJ Nova. Domingo 7: 10:00 MJ Nova-Detonantes; 12:00 Detonantes-Acem; 14:00 Triple X-MJ Nova; 17:00 Detonantes-Derremate. Zona B: Sábado 6: 11:00 Mala Junta Impacto-Mala Junta Fuego; 14:00 Mala Junta Vip-MJ Impacto;

16:00 MJ Vip-MJ Fuego; 19:00 Del Fuego-MJ Vip. Domingo 7: 9:00 La Sustancia-Del Fuego; 11:00 MJ Impacto-Del Fuego; 13:00 MJ Fuego-La Sustancia; 15:00 La Sustancia-MJ Vip; 16:00 Del Fuego-MJ Fuego; 18:00 La Sustancia-MJ Impacto. Ronda final (Lunes 8): 10:00 Semifinal 1 (1° A-2° B); 11:00 Semifinal 2 (1° B-2° A); 12:00 3° puesto (perdedores de semifinales); 13:30 Final (ganadores de semifinales); 15:00 Premiación. Nota: todos los partidos son al mejor de 3 sets, a excepción del 3° puesto y la final (al mejor de 5).

CAMPEONATO CLAUSURA AVRG * POSICIONES

MASCULINO * 1° DIVISION

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc

1.101 (Ushuaia) * 11 5 4 1 8 3

2.Academia “A” * 10 4 4 0 8 2

3.Universitario * 8 4 3 1 6 3

4.Polo Team * 7 5 2 3 5 6

5.Sportivo (P) 5 5 1 4 4 8

6.CdD Negro (D) 1 5 0 5 1 10

MASCULINO * 2° DIVISION

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc

1.WD 40 * 12 5 4 1 9 3

2.Albi (Tolhuin) * 11 4 4 0 8 1

3.Cauquenes * 10 5 3 2 7 4

4.Patagonia * 6 5 2 3 4 6

5.CdD Verde 3 4 1 3 2 6

6.Toque Fueg. 0 5 0 5 0 10

FEMENINO * SUB 18 (A)

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc

1.Academia * 5 2 2 0 4 1

2.Albi (Tolhuin) * 3 3 1 2 3 5

3.Universit. Rojo 1 2 0 2 1 4

X.ADeFu (baja)

FEMENINO * SUB 18 (B)

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc

1.Casa Deporte 9 3 3 0 6 0

2.Uni Negro 6 2 2 0 4 0

3.Estrella Vóley 6 3 2 1 4 2

4.Metalúrgico 3 4 1 3 2 6

5.Est.A/Haspen 0 4 0 4 0 8

MIXTO * SUB 12 (A)

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc

1.Metalúrgico * 8 3 3 0 6 1

2.Uni Blanco * 5 3 2 1 4 3

3.Est.A/Haspen 3 3 1 2 3 5

4.Academia Blco. 2 3 0 3 2 6

MIXTO * SUB 12 (B)

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc

1.Academia Bordó * 9 3 3 0 6 0

2.Uni Rojo * 5 3 2 1 4 3

3.Casa Deporte 4 3 1 2 3 4

4.Estrella Vóley 0 3 0 3 0 6

FEMENINO * 1° DIVISIÓN

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc

1.Universitario * 16 6 6 0 12 2

2.Metal. Azul * 15 6 5 1 10 2

3.Academia * 11 6 X X 8 6

4.Polo Team * 10 6 x x 8 6

5.CAT (Tol) (P) 7 6 2 4 5 8

6.Valkyrias (P) 2 6 0 6 2 12

7.Profes RG (D) 1 6 1 5 2 11

Nota: Profes RG sufrió el descuento de 1 punto.

FEMENINO * 2° DIVISIÓN (A)

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc

1.Sportivo * 17 6 6 0 12 1

2.C.Deporte * 13 6 4 2 9 4

3.Metal.Blco. 12 6 4 2 9 5

4.HVJ Vóley 12 6 4 2 9 5

5.Campolter 6 6 2 4 4 8

6.Toque F. “A” 3 6 1 5 2 10

7.Academia “B” -2 6 0 6 0 12

FEMENINO * 2° DIVISIÓN (B)

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc

1.Akanú * 16 6 6 0 12 2

2.101 (Ushuaia) * 15 6 5 1 11 3

3.ADeFu 14 6 4 2 10 4

4.Norte Austral 8 6 3 3 6 7

5.Toque F. «B» 5 6 1 5 4 10

6.Fénix 3 6 1 5 3 11

7.Patagonia 1 6 1 5 2 11

FEMENINO * SUB 13 (A)

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc

1.Estrella V * 6 2 2 0 4 0

2.CDM 2 2 1 1 2 3

3.Albi (Tolhuin) 1 2 0 2 1 4

X.Uni Rojo 0 0 0 0 0 0

FEMENINO * SUB 13 (B)

P/Equipo Pt. J G P Sf Sc

1.Metalúrgico * 6 3 2 1 5 3

2.Academia 4 2 2 0 4 2

3.Casa Deporte 2 2 0 2 2 4

4.Uni Blanco 0 1 0 1 0 2