Se juega hoy la segunda fecha

Tanto en esta ciudad como en Ushuaia se adelantará para hoy la segunda fecha del certamen Regional Federal Amateur de Fútbol debido a las elecciones nacionales del domingo venidero. Los dos juegos se disputarán desde las 16:00.

RIO GRANDE.- En la capital provincial se jugará el cotejo más trascendental debido que chocarán de frente los dos camiones fueguinos; Camioneros de Ushuaia que viene de derrotar a Mercantil 2 a 0 y Camioneros de Río Grande quien goleó a Unión Santiago 4 a 0.

El partido será dirigido por Federico Miranda Vega, asistido por Luciano Fabián Machuca y Alejo Gabriel Lamas, todos de Ushuaia y se desarrollará en el Hugo Lumbreras.

En esta localidad habrá choque de necesitados, Unión Santiago recibirá a Mercantil de Ushuaia; los dos elencos vienen de perder y necesitan comenzar a sumar puntos importantes para meterse de a poco en la lista de segundos de la Región que serán en competencia después de la primera fase.

Nuevamente Carlos Lazarte será el encargado de impartir justicia en el Centro Deportivo Municipal, esta vez secundado por Diego Marín y Guillermo Cok.

En Río Gallegos por su parte para pitar el cotejo entre Unión Petrolero Privado de esa ciudad, ante Independiente de Comandante Luis Piedra Buena, también el viernes a las 16:00; habrá una tripleta de Río Grande, se trata de Julio Mereles quien junto a Christian Farieri y Daniel Candia llevarán la bandera de los árbitros de la Liga Oficial de Fútbol.

El Camión de Ushuaia intentará hacerse fuerte en su casa, ingresar concentrado para no llevarse ninguna sorpresa y además frenar el andar de los riograndenses que con los cuatro refuerzos que trajo de Córdoba y Santiago del Estero, se potenció aún más, y quien viene dominando los TRFA de los últimos años, es el principal candidato a quedarse con la Zona 2 Patagónica y avanzar a la siguiente fase para medirse con alguno de los conjuntos de Río Gallegos.

Si bien la dupla técnica integrada por Guillermo Vargas y Marcelo Llanes no ha confirmado el equipo, es casi seguro que repita la misma formación que se floreó en la primera.