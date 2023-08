Se jubiló la primera cirujana del HRRG

El martes fue despedida por personal de las diversas áreas de servicio del Hospital Río Grande. Todos la recordaron como una excelente profesional, siempre con muy buena predisposición al trabajo.

RIO GRANDE.- Tras casi 29 años de trabajo en el Hospital Regional de esta ciudad, la doctora María Ofelia Scaserra dejó el nosocomio, luego de ser aceptada su renuncia para poder acceder al beneficio jubilatorio. Este martes todos sus compañeros la despidieron con profunda tristeza y con un dejo de alegría también por la nueva etapa que inicia.

Desde la Dirección del HRRG recordaron que María Ofelia Scaserra fue “la primera cirujana tanto del Hospital Regional como de toda la provincia en radicarse en un hospital público. En un ambiente mayormente de hombres vino a romper estereotipos y a abrir camino en esta especialidad”.

En su paso por el Hospital de Río Grande, ocupó el cargo de Jefa de Departamento de Cirugía y también estuvo ocupando la Dirección General.

Personal de distintos servicios del nosocomio agradeció a la profesional por tantos años de trabajo y predisposición, siempre en pos del paciente.

Algunos de sus compañeros de trabajo que le brindaron palabras de despedida fueron la directora General, Viviana Muller; la enfermera jubilada, Mónica Moyano; la instrumentadora quirúrgica, también jubilada, Cristina Aguilera; la kinesióloga Mariana Ojeda; la Dra. Pamela Aedopardo y el Dr. Alejandro Treitel.

Al hacer uso de la palabra, la Dra. Scaserra dijo que “en estos casi 29 años aquí adentro, me pasó absolutamente de todo. Me pasó la vida. Y estoy contenta de que así haya sido, conocí realmente a un montón de personas que me han aportado muchísimo desde lo personal y desde lo profesional”.

Tas expresar su alegría que le da el acompañamiento de quienes la conocieron, la Dra. Scaserra expresó: “Para mí era necesario cerrar esta etapa porque me pasa eso, que me faltan aquellas personas con el sentido de pertenencia del lugar. No se, es como que trabajábamos de otra manera”.

Para cerrar sus palabras, la primera cirujana que tuvo el Hospital Río Grande aseguró que “me encanta ir siempre para adelante, desde el compromiso con el trabajo”.