Se incendió parte del motor de un vehículo estacionado

Ocurrió antes del mediodía en Río Grande. El automóvil se encontraba estacionado y por desperfectos mecánicos, confirmaron peritos de bomberos, se produjo fuego en el motor.

RÍO GRANDE. – Cerca de las 11:30 horas, sobre la calle Obligado al 1200 de esta ciudad, un vehículo que se encontraba estacionado se incendió en la zona del motor.

Personal de bomberos de la policía y voluntarios llegaron al lugar y pudieron sofocar el siniestro. El propietario del rodado Fiat Uno, manifestó que al arribar a su domicilio vio que salía humo en el sector motor del rodado.

Según el peritaje de bomberos, el incendio se originó de manera accidental por desperfectos mecánicos.