Policiales

Se incendió parte del motor de un vehículo estacionado

jueves 11 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
Ocurrió antes del mediodía en Río Grande. El automóvil se encontraba estacionado y por desperfectos mecánicos, confirmaron peritos de bomberos, se produjo fuego en el motor.

RÍO GRANDE. – Cerca de las 11:30 horas, sobre la calle Obligado al 1200 de esta ciudad, un vehículo que se encontraba estacionado se incendió en la zona del motor.

Personal de bomberos de la policía y voluntarios llegaron al lugar y pudieron sofocar el siniestro. El propietario del rodado Fiat Uno, manifestó que al arribar a su domicilio vio que salía humo en el sector motor del rodado.

Según el peritaje de bomberos, el incendio se originó de manera accidental por desperfectos mecánicos.

