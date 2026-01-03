Se inauguró oficialmente el Museo del Mate en Buenos Aires



La bebida más democrática del mundo, posee en el Museo del Mate la colección de más de 10.000 objetos y múltiples exhibiciones de la cultura nacional.

BUENOS AIRES (NA).– La Ciudad de Buenos Aires inauguró de manera oficial el Museo del Mate, un establecimiento cultural y de conservación que rinde homenaje a la tradicional infusión del Río de la Plata.

El recinto alberga una impresionante colección de más de 10.000 objetos y múltiples exhibiciones, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La apertura se llevó a cabo en el marco del evento Mate BA, una feria de productores y actividades culturales desarrollada junto con el Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad, que incluyó música folclórica, tango y danzas tradicionales argentinas.

La colección más grande del mundo y su ubicación histórica

El Museo del Mate se encuentra ubicado en un edificio histórico en Avenida de Mayo 853, en el centro neurálgico y fundacional de Buenos Aires. Si bien ya se podía visitar desde hace varias semanas, este domingo se inauguró de manera oficial.

Su propietario, Alberto Plaza, un gran conservacionista de la cultura del mate, detalló a Xinhua la magnitud de la colección:

«Contamos con 10.000 mates en total. En exhibición ahora hay 3.000, que van rotando continuamente. Latas de yerba, yerberas y azucareras, termos antiguos, un bar donde van a poder degustar todas las yerbas que se les ocurran. Es un lugar muy lindo», resaltó Plaza, quien lo catalogó como «la colección más grande del mundo de mates».

Plaza, que también dirige un Museo del Mate desde hace 16 años en Sierra de la Ventana, enfatizó que el objetivo en Buenos Aires es «mostrarle el mate al mundo», pues para los argentinos es su «bebida nacional».

El mate como embajador de la cultura deportiva

Un espacio destacado del nuevo museo se centra en la profunda conexión entre el mate y el deporte argentino, que actuó como un gran difusor de la cultura matera a nivel global.

El recinto exhibe imágenes de figuras emblemáticas, como los futbolistas Mario Alberto Kempes, Diego Armando Maradona y Lionel Messi.

Plaza señaló que, gracias a deportistas como ellos y el piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, la infusión es reconocida en todo el mundo.

Alberto Plaza, nacido en Bahía Blanca y radicado en Sierra de la Ventana, es el creador del Museo del Mate más grande del mundo, ubicado en Avenida de Mayo 853, Ciudad de Buenos Aires.

Tradición y economía récord

La inauguración subraya la importancia cultural y económica de la infusión:

Consumo Nacional: En Argentina se consumen en promedio 6,4 kilogramos de yerba mate por habitante al año, estando presente en más del 90 por ciento de los hogares.

Producción Récord: La producción de yerba mate en 2024 alcanzó un récord histórico de 986.738 toneladas, concentrada principalmente en las provincias de Misiones y Corrientes.

La jornada de apertura contó con la presencia del ministro de Desarrollo Económico de Buenos Aires, Hernán Lombardi, y permitió a cientos de amantes del mate disfrutar de degustaciones de más de 30 productores, así como de espectáculos de tango y danzas folclóricas.

Somos el kilómetro cero de la Ruta de la Yerba Mate.

Desde los pueblos guaraníes hasta la actualidad, el mate refleja hospitalidad, igualdad y pertenencia. En cada ronda, en cada cebada, está presente la esencia de lo argentino.

Hoy el mate es considerado patrimonio cultural, presente en 9 de cada 10 hogares argentinos y también en países de todo el mundo.